Letzte Infos zum Geretsrieder Firmenlauf - Temperaturen um 33 Grad erwartet

Von: Volker Ufertinger

Rund um den neuen Karl-Lederer-Platz führt die Strecke des Alpenland-Firmenlaufs 2022. © Grafik: Utzinger / PMS

Mittwoch, 19 Uhr, fällt der Startschuss für den Geretsrieder Firmenlauf. Wir haben noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wann und wo wird der Firmenlauf gestartet?

Der Startschuss fällt um 19 Uhr am Karl-Lederer-Platz. Die 2000 Teilnehmer stellen sich zwischen Rossmann und Subways-Restaurant auf – vorne (Startkorridor 1) die Spitzenläufer, dann die sportlichen Läufer, dahinter die Hobbyläufer, schließlich Schüler und am Ende Nordic Walker. Der Zeitnahme-Chip ist in die Startnummer integriert. Nicht knicken, sonst ist keine Zeitnahme möglich.

Welche Temperaturen werden in Geretsried vorausgesagt?

Je nach Wetter-App werden Temperaturen um die 33 Grad vorausgesagt. Es wird den Läufern geraten, mehr zu trinken als an normalen Tagen, auch die Mitnahme von Flaschen für unterwegs ist möglich. Zu trinken gibt es im Start/Ziel-Bereich und an der Aral-Tankstelle. Organisator Rudi Utzinger appelliert an die Eigenverantwortung der Läufer. Das Rote Kreuz ist auf die Bedingungen eingestellt und mit 30 Mann sowie zwei Notärzten vor Ort.

Welche Strecke wird beim Firmenlauf gelaufen?

Die Laufstrecke führt rund um den Karl-Lederer-Platz und ist 4,9 Kilometer lang. Die Route: Graslitzer Straße, Kirchplatz, Elbestraße, Egerlandstraße, Amselweg, Starleiten, Schlesische Straße, Geltinger Weg, Radweg neben der B11, Egerlandstraße, Karl-Lederer-Platz.

Mit welchen Verkehrsbehinderungen ist um den Karl-Lederer-Platz zu rechnen?

„Wir wollen die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich halten“, erklärt Organisator Rudi Utzinger. Dennoch müssen zwischen 18.30 und 20 Uhr einige Straßen gesperrt werden: Amsel- und Drosselweg, Egerlandstraße komplett, Elbestraße, Geltinger Weg, Graslitzer Straße, Hermann-Löns-Weg, Karlsbader Weg, Kirchplatz, Martin-Luther-Weg, Meisenweg, Rabenweg, Radweg, Schalmeienweg, Schlesische Straße, Starleiten. Böhmerwaldstraße und B11 sind als Ausweichrouten stets befahrbar.

Wo kann man beim Firmenlauf parken?

Organisator Utzinger appelliert dringend an die ortsansässigen Teilnehmer, auf eine Anreise mit Pkw zu verzichten. Es geht wie immer eng zu. Parkmöglichkeiten gibt es auf der Böhmwiese, am Isarau-Stadion, am Hallenbad und am Eisstadion.

Wo kann man sein Gepäck abgeben?

Am Karl-Lederer-Platz steht ein Anhänger „Zelte Fischer“. Hier können Rucksäcke deponiert werden, die mit einem Aufkleber versehen werden sollen. Keine Haftung durch den Veranstalter.

Wo sind Dusche, Umkleiden und WC?

Duschen und Umkleiden befinden sich im Hallenbad an der Jahnstraße, freier Eintritt für alle Firmenläufer bei Vorzeigen der Startnummer zwischen 17.30 und 21 Uhr. Im Rathaus-Innenhof wird ein mobiler Toilettenwagen aufgestellt. Die Behindertentoilette befindet sich in den Ratsstuben und ist ausgeschildert.

Wie schaut das Rahmenprogramm beim Firmenlauf aus?

Ab 18 Uhr Musik und Moderation am Karl-Lederer-Platz. Ab etwa 20 Uhr Siegerehrung mit Rudi Utzinger sowie den Moderatoren Peter Meisenbacher und Peter Balzer, unter anderem in den Kategorien „Schnellste Läuferin“, „Schnellster Läufer“, „Stärkstes Team“, „Kreativstes Team“ sowie die neue „Chef-Wertung“. Zur After-Run-Party spielt die Oktoberfest-Band „Cagey Strings“. Für den Fall, dass es gewittert, hat Rudi Utzinger 200 Abdeckplanen organisiert.

