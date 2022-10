„StraßenKUNSTfestival“: Gibt es eine Neuauflage ?

Von: Susanne Weiß

Das erste „StraßenKUNSTfestival“ in Geretsried lockte zahlreiche Besucher ins Zentrum. Zwei Tage lang verwandelte sich der Karl-Lederer-Platz in eine Bühne für Akrobaten, Musiker und andere Künstler. © Hans Lippert

Das „StraßenKUNSTfestival“ auf dem Karl-Lederer-Platz ist gut angekommen. Dafür gab es Lob im Kulturausschuss - und einen Seitenhieb.

Geretsried – Kulturamtsmitarbeiterin Melanie Großmann hat in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses eine positive Bilanz für das „StraßenKUNSTfestival“ gezogen. Wie berichtet hatte die Stadt das neue Format kürzlich auf dem Karl-Lederer-Platz organisiert. Es gab Shows, Workshops und Verkaufsstände. „Aussteller und Künstler waren begeistert“, so Großmann. Sie hoffe sehr, dass die Stadt die Veranstaltung auch nächstes Jahr anbieten kann.

Geretsried: Lob für „StraßenKUNSTfestival“ im Kulturausschuss

Bürgermeister Michael Müller lobte das „ganz tolle Festival“. Es sei eines der vielen Beispiele, „wie es uns gelingt, den Platz zu beleben“. Kulturreferent Hans Ketelhut pflichtete ihm bei. „Genau deshalb ist der Platz so geschaffen worden“, sagte er und spielte damit auf Kritik bezüglich der Begrünung der „Neuen Mitte“ an. „Wenn man das sieht, könnte man sich so manchen saudummen Leserbrief ersparen.“ sw

