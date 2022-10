Bayerns Unternehmerin des Jahres: „Frauen sagen nicht oft genug Ja zur nächsten Herausforderung“

Disponieren, serialisieren und transportieren: Das macht Logistiker Loxxess mit teils hochpreisigen und lebenswichtigen Medikamenten im Geltinger Gewerbegebiet. Vorständin Christina Thurner gibt einen Einblick in die 2017 neu gebaute Halle. Insgesamt hat Loxxess 28 Standorte in Deutschland, Tschechien und Polen.

Loxxess-Chefin Christina Thurner im Interview

Von Susanne Weiß schließen

Die Loxxess-Chefin Christina Thurner ist Bayerns Unternehmerin des Jahres. Im Interview spricht sie über den Erfolg des Logistikers und ihr Familienleben.

Gelting – Logistik passiert meist ohne viel Beachtung, sei denn ein Lkw schleicht vor einem auf der Straße. Tatsächlich steckt viel mehr dahinter, sagt Christina Thurner. Die 42-Jährige ist heuer von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als „Bayrische Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet worden. Mit ihrem Bruder Dr. Claus-Peter Amberger bildet sie den Vorstand von Loxxess. Die beiden führen das Unternehmen ihres Vaters Peter Amberger weiter. An seinem Wohnort in Tegernsee befindet sich der Hauptsitz, er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats. Loxxess, ein auf komplexe Logistik spezialisiertes Unternehmen, gehört zu den stark wachsenden Mittelständlern in Bayern. Der Standort im Geltinger Gewerbegebiet wird derzeit ebenfalls ausgebaut, wo unsere Zeitung Christina Thurner zum Interview traf. Dort koordiniert sie zur Zeit viel, auch wenn ihr Schreibtisch eigentlich in der Vertriebszentrale in Unterföhring steht.

Frau Thurner, wollten Sie schon immer Unternehmerin werden?

Christina Thurner: Ich hatte schon früher Business-Pläne und hätte mich auf jeden Fall selbstständig gemacht, allerdings nicht unbedingt in der Logistik. Es hätte mich vielleicht in den kreativen Bereich gezogen.

Das heißt, Sie wurden überredet, ins Familienunternehmen einzusteigen?

Christina Thurner: Es gab sanften Druck in die richtige Richtung. Meine Eltern haben sehr viele Studiengänge als „brotlose Kunst“ abgetan. Sie haben mir fünf Studiengänge zur Wahl gestellt und gesagt, es wäre schön, wenn ich den Weg in die Logistik einschlagen würde. Wir hatten den Deal, dass ich mich entscheide, bis ich 33 Jahre alt bin. Mit 29 Jahren habe ich beschlossen, ich probiere es – und bin geblieben.

Geretsried: Loxxess-Chefin Christina Thurner ist Unternehmerin des Jahres

Bereuen Sie es?

Christina Thurner: Nein. Nicht eine Minute.

Sie haben im Unternehmen klein angefangen, als Assistentin der Geschäftsführung bei Loxxess-Pharma. Würden Sie das wieder so machen?

Christina Thurner: Ja, das war absolut wichtig. Ich habe Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Logistik studiert und währenddessen schon Praktika bei uns und auch extern bei Konzernen gemacht. Danach wollte ich aber nicht gleich bei meinem Bruder oder Vater sitzen. Weiter weg von ihnen hatte ich die Möglichkeit, mich zu entwickeln und von der Pike auf zu lernen.

In einigen mittelständischen Unternehmen ist es nach wie vor so, dass der Vater die Geschäfte an den oder die Söhne weitergibt. Warum ist es bei der Familie Amberger anders gelaufen?

Christina Thurner: Unser Vater hat nie einen Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht. Mein Bruder und ich wurden schon immer gleich behandelt. Es war sein großer Traum, dass wir das Familienunternehmen zusammen weiterführen.

Christina Thurner führt Loxxess mit ihrem Bruder Dr. Claus-Peter Amberger

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Ihrem Bruder?

Christina Thurner: Super. Wir können uns blind vertrauen und wissen, dass der andere immer sein Bestes gibt. Natürlich sind wir uns nicht immer einig. Aber wir diskutieren die Dinge aus. Wenn eine Entscheidung fällt, tragen wir sie beide mit, und es wird nie jemand erfahren, wenn einer von uns anderer Meinung war. Auch unser Vater nicht (lacht).

Die wichtige Entscheidung im Familienunternehmen, den Expressdienst trans-o-flex zurückzukaufen, fiel unterm Weihnachtsbaum am Tegernsee, heißt es. Geht es bei Familienessen häufig ums Geschäft?

Christina Thurner: Am Tegernsee mit meinem Vater gibt es schon mal eine spontane Gesellschafterversammlung (lacht). Bei meinem Bruder und mir kann es vorkommen, dass wir uns im privaten Umfeld in zwei, drei Sätzen austauschen, aber eigentlich vermeiden wir das. Das wäre unseren Familien gegenüber nicht fair, wir sehen uns an vielen Wochenenden.

Sie haben gesagt, Ihr Vater hat nie einen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau. Bei Loxxess macht sich das ebenfalls bemerkbar, wenn man sich die Teamzusammensetzung anschaut.

Christina Thurner: Im gesamten Unternehmen haben wir 52 Prozent Frauen, auf Führungsebene sind es 43 Prozent. Mein Bruder und ich haben uns diesbezüglich nie ein Ziel gesetzt, aber wir unterscheiden eben auch nicht. Allerdings muss ich sagen, dass es schon zäh ist, weibliche Nachwuchskräfte zu finden, obwohl es im akademischen Bereich mehr Absolventinnen als Absolventen gibt. Vielleicht ist unsere Branche zu unsichtbar, und wir fallen nur auf, wenn es irgendwo schiefläuft. Dabei leisten unsere Logistik-Helden so viel. Immerhin sind wir der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland, mit über 100 Berufsfeldern. Es sind aber auch wir Frauen gefragt.

„ Frauen sagen nicht oft genug Ja zur nächsten Herausforderung“

Inwiefern?

Christina Thurner: Es kam vor, dass ich eine Frau befördert habe, und dabei zwei andere Frauen verloren habe, weil sie nicht befördert wurden. Dabei müssen wir uns doch gegenseitig helfen, uns untereinander fördern.

Was raten Sie jungen Frauen?

Christina Thurner: Dass sie sich einen Mentor oder eine Mentorin suchen und zu Netzwerkveranstaltungen gehen. Bei Männern funktioniert das seit Jahrhunderten, aber wir haben da irgendwie ein Defizit. Und ich glaube, viele Frauen sagen nicht oft genug Ja zur nächsten Herausforderung. Sie müssen sich etwas trauen. Zurück kann man immer.

Der hohe Frauenanteil bei Loxxess hat sich also selbst reguliert. Was halten Sie denn von Quotenregelungen?

Christina Thurner: Ich bin gegen die Frauenquote, weil es mich und meine Generation direkt betrifft. Niemand möchte eine Quotenfrau sein. Vielleicht muss man sich aber davon distanzieren und es als Geschenk ansehen.

Und aus Unternehmersicht?

Christina Thurner: Hätte ich nicht die nötigen Bewerbungen auf dem Tisch. Von zehn Bewerbern sind zwei Frauen. Wenn nun einer der Männer eigentlich besser wäre, ich aber die Quote erfüllen muss, wäre das doch unfair. Dazu kommt, dass die Politik mit einer Quotenregelung ein gesellschaftliches Thema auf die Unternehmen abwälzen würde. Wir bezeichnen eine Mutter, die arbeiten geht, mitunter immer noch als Rabenmutter und sehen es gleichzeitig kritisch, wenn eine Frau, die studiert hat, daheim bei ihren Kindern bleibt. Auf der anderen Seite haben wir nicht die entsprechenden Betreuungsmöglichkeiten, keine Wiedereingliederung nach der Elternzeit oder Begleitung durch diese Zeit.

Loxxess-Pharma-Standort in Geretsried/Gelting wächst

Sie sind selbst Mutter von zwei Kindern. Haben Sie sich je die Frage gestellt, ob Sie Familie und Karriere vereinbaren können?

Christina Thurner: Früher nicht, da war mir völlig klar, dass das natürlich funktioniert, weil einem das so suggeriert wird. Rückblickend war das aber schon ein Thema. Man braucht sich nichts vormachen, man muss für sich und mit der Familie entscheiden, wie das geht. Ich sehe das Unternehmen als mein drittes Kind an. So lange nicht alle drei gleichzeitig schreien geht’s. Nichtsdestotrotz ist es ein wahnsinniger Organisationsaufwand, wenn beide Elternteile arbeiten. Wenn bei uns jemand ausfällt oder ein Kind krank ist, erinnert es mich ans Auto-Quartett früher. Wer hat den wichtigeren Termin? Wenn mein Mann und ich uns nicht einigen können, machen wir schnick, schnack, schnuck. Wer verliert, bleibt zu Hause bis die Oma kommt. Ohne Omas würde es gar nicht gehen.

Loxxess ist in den vergangenen fünf Jahren enorm gewachsen. Wie haben Ihr Bruder und Sie das geschafft?

Christina Thurner: Viele Bestandskunden sind gewachsen, und wir konnten mitwachsen. Das wussten wir vorher. Es sind aber auch viele Neukunden dazugekommen. Und dass wir so früh eine Digitalisierungsstrategie umgesetzt haben, hat sicher auch beigetragen. Wir haben in den vergangenen acht Monaten fünf Lagerhallen und Anbauten eröffnet. Gerade ziehen wir einen Teil aus Gelting an den neuen Standort in Regensburg, um hier für einen Kunden zu erweitern. Für uns als Mittelständler ist das schon eine herausfordernde Zeit.

Was haben Sie noch in den kommenden fünf Jahre vor?

Christina Thurner: Weiter zu wachsen. Wir würden hier in Gelting gerne noch ein Grundstück kaufen, aber leider gibt es keine Möglichkeit. Insgesamt werden wir uns stärker auf Kernbereiche konzentrieren und haben weitere Nischen im Bereich Pharma und Gefahrstoff gefunden, die gut zu uns passen. Aktuell haben wir 28 Standorte in Deutschland, Tschechien und Polen. Es werden weitere in anderen europäischen Ländern dazukommen.

sw

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.