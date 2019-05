Maifeier der Egerländer bei Biergartenwetter

Den Rekord als größter Maibaum im Landkreis wird er nicht aufstellen. Doch dass die Egerländer Gmoi trotz widriger Umstände einen Baum samt Feier organisiert hat, verdient höchsten Respekt.

Geretsried – Wegen der Großbaustelle auf dem Karl-Lederer-Platz zog man heuer zum zweiten Mal in den Rathausinnenhof um. Dort durfte das hübsch mit bunten Bändern geschmückte 10,50 Meter lange Fichtenstämmchen aber auch nicht lange bleiben. Noch am Abend des 1. Mai musste es umgesiedelt werden, weil der Parkplatz im Innenhof gebraucht wird. Den ganzen Monat über steht es jetzt auf der Wiese vor dem Ratsstuben-Biergarten.

Der Egerländer Baum wird im Gegensatz zum bayerischen traditionell Ende Mai wieder abgebaut. So war es in der alten Heimat Sitte. Der Aufwand hat sich trotzdem gelohnt. Schon zu Beginn der Maifeier am frühen Nachmittag waren alle Biertische besetzt. Es gab Würstel und Pommes und die weiblichen Mitglieder der Gmoi hatten jede Menge Kuchen gebacken.

„Der Herrgott ist ein Egerländer“, sagte der Vorsitzende der Egerländer Gmoi, Helmut Hahn, mit Blick auf das herrliche Wetter. Am Morgen hatte Florian Effenberger den blank geschälten Stamm mit dem Laster geholt. Er stammt aus dem Kirchenwald der Erzdiözese München und Freising in Geretsried. Von Hand, nur mit zwei Hilfsstangen, hievten die Männer ihn in die Höhe.

Neben dem Baum hatten sie schon am Vorabend die Bühne für die Tanzvorstellungen aufgebaut. Wie jedes Jahr beteiligten sich alle Landsmannschaften an den Tänzen – zuerst die Egerländer, dann die Banater Schwaben, die Ungarndeutschen und die Siebenbürger und zum Schluss die Griechen. Die jüngsten Teilnehmer dürften nicht älter als vier Jahre alt gewesen sein. Zusammen mit ihren Mamas zeigten sie Polkas und Landler, klatschen in die Hände und hopsten froh im Kreis.

Roland Hammerschmied moderierte die Darbietungen und begleitete sie auf dem Akkordeon. Zweiter Bürgermeister Hans Hopfner lobte das Engagement der Egerländer in seiner Ansprache. Zum 73. Mal ohne Unterbrechung hätten sie den Geretsriedern in diesem Jahr eine wunderbare Maifeier beschert. „Nächstes Jahr werden wir wieder einen richtig hohen Baum haben“, kündigte er an. Der neue Wunsch-Standort Helmut Hahns wäre vor dem Rathaus, doch auch der frühere Standort, auf der gegenüberliegenden Seite, wäre in Ordnung für ihn.

Tanja Lühr

