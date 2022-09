Erfolgreiche Künstlerin aus Russland kommt nicht mehr zu ihren Bildern in Moskau

Von: Andrea Weber

„Es ist sehr traurig, was gerade passiert“: Die erfolgreiche Künstlerin Ljubov Belych stammt aus Russland und lebt seit 1996 in Ebenhausen. © andrea Weber

Die Malerin Ljubov Belych zeigt ihre neuen Arbeiten in Geretsried. Entstanden sind sie nach einer Odyssee, die die gebürtige Russin hinter sich hat.

Geretsried – Die Porträt- und Landschaftsmalerin Ljubov Belych hat eine Odyssee hinter sich. Die gebürtige Russin reiste Anfang Februar in ihren Heimatort Kostroma zu ihrer kranken Mutter. Dann kam der Angriff auf die Ukraine, ihr Rückflug wurde gestrichen. Über Umwege fuhr sie im April von Moskau mit dem Zug nach St. Petersburg, weiter per achtstündiger Busfahrt nach Helsinki und von dort per Direktflug nach München. Erst im Mai begann sie wieder im Atelier in Ebenhausen zu malen.

Geretsried: Malerin Ljubov Belych aus Russland stellt an Elbestraße aus

Auf ihren teils großformatigen Ölbildern erwacht der Frühling im Isartal. Dotterblumen blühen an den vom Schmelzwasser übrig gebliebenen Gumpen. Der Isarlauf schimmert in der Morgensonne durch die Waldlichtung. Zentrales Thema sind Blumen, Bäume und Berge ihrer Wahlheimat im Isartal. Sie ist eine Meisterin der naturalistischen Malerei mit einem Hauch von expressionistischer Freiheit und einer besonderen Begabung für das Licht und die Stimmungen der Natur im Kreislauf der Jahreszeiten. Unter dem Titel „Inspiration“ stellt Belych ab Donnerstag in der Galerie von Albrecht Widmann und Kenneth Barlow an der Elbestraße aus.

Belych ist bundesweit und insbesondere in ihrer Heimat Russland eine erfolgreiche Künstlerin. Normalerweise sind ihre Bilder jährlich auf großen Museumsausstellungen in Moskau, in Maikop im Nordkaukasus und in Tula in Zentralrussland zu sehen. Sie hat eine Wohnung mit Lagerraum in Moskau. „Dort sind jetzt viele meiner Bilder abgestellt“, sagt sie. Wann sie diese wiedersehen kann, weiß die Künstlerin nicht. Sie sieht die Lage bedrohlich ernst. „Es ist sehr traurig, was gerade passiert.“

Künstlerin aus Russland zog der Liebe wegen nach Deutschland

Belych wurde 1961 in Kostroma, nördlich von Moskau, geboren. Sie studierte an der Kunsthochschule für Malerei, Skulptur und Architektur in St. Petersburg. Die Akademie galt in Sowjetzeiten als beste Bildungsstätte für Künstler. Danach lebte und arbeitet sie in Moskau. 1991 wurde sie mit einer russischen Künstlerdelegation zu einer Ausstellung in die Loisachhalle eingeladen. So traf sie ihren heutigen Mann, mit dem die Künstlerin seit 1996 in Ebenhausen lebt.

Belych liebt die Natur und das Landleben. Sie malt Studien oftmals vor Ort. „Ich liebe den Frühling, wenn die Natur erwacht und im Sommer das Meer und die Seen“, sagt sie. Sie hat die Gabe mit Pinsel und Farbe Lichtstimmungen zu erzeugen – das Zwielicht, die wabernden Luftschichten, das Dämmerlicht am Abend oder das Glitzern der Sonne auf den Wasseroberflächen. In ihren gemalten Bildern wird die Stille von Seen, das Plätschern des Isarlaufes oder die donnernde Brandung am Meer fast schon hörbar.

Info

Die Ausstellung „Inspiration“ in der Galerie an der Elbestraße 27a in Geretsried wird am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr eröffnet und läuft bis 16. Oktober. Geöffnet ist sie freitags, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie wochentags nach telefonischer Vereinbarung unter 0 81 71/2 38 47 15 oder 01 62/7 34 43 68.

