Manege frei: 150 Musikschüler geben großes Konzert beim Geretsrieder Kulturherbst

Über 150 Musikschüler machten mit, beim Konzert der Geretsrieder Musikschule beim Kulturherbst. In der Arena des Zirkuszelts, auf der Bühne und den Zuschauerrängen wurde musiziert.

Geretsried – Über 150 Musikschüler zwischen 6 und 66 Jahren machten mit, beim großen Konzert der Geretsrieder Musikschule beim Kulturherbst 2018. In der Arena des Zirkuszelts, auf der Bühne und den Zuschauerrängen wurde musiziert. Die Notenständer standen dicht an dicht, um dem zahlreich erschienenen Publikum noch Platz zu bieten.

„Wir freuen uns, dass wir hier in dieser tollen Zirkusatmosphäre mit so vielen Schülern dabei sein dürfen“, begrüßten die Schulleiterinnen Sabine Beyer und Sabrina Schwenger das Publikum. Die Idee war, alle Ensembles der Musikschule zu präsentieren: So begann das Konzert mit einem Flashmob, der sich von einzelnen Solostimmen zu einem zeltfüllenden Erlebnis mit über 100 Musikern steigerte.

Die Vorbereitungen für das Konzert hatten im Frühsommer begonnen. Schon bei der Musizierfreizeit am Starnberger See hatten die Schüler Gelegenheit, gemeinsam Stücke einzustudieren, wie den extra für ein großes Orchester arrangierten Song „Perfect“ von Ed Sheeran. Fast alle Instrumente, die man an der Musikschule lernen kann – vom Akkordeon bis zur Violine – spielten mit. Das Lehrerkollegium schob in den vergangenen Wochen Extraproben ein, um klassenübergreifend in neuen Besetzungen Stücke erarbeiten zu können. So wurden für zwei mitreißende Klezmer-Stücke die „Powerdudler“ unter Leitung von Heinrich Zapf, Anja Awiszus und Claudia Weiß gegründet. Das Mini-Orchester von Martin Ruppenstein hatte seinen ersten Auftritt. Gisela Bouton und Yvetta Martos studierten mit den Chor- und Singklassen-Kindern entzückende Lieder ein. Die Erwachsenen präsentierten sich in dem bunt besetzten Ensemble „Playtime“ und mit dem Vocalensemble „Gaudeamus.“

Musikalisch war das Konzert eine Reise um die Welt und zugleich durch die Jahrhunderte der Musikgeschichte – von Norwegen bis in die Karibik, vom Barock bis zur Rockballade. „Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, wir danken allen Lehrern, Schülern und Eltern, die dies erst möglich gemacht haben“, sagte Schulleiterin Beyer, und Kollegin Schwenger fügte hinzu: „Und hoffentlich dürfen wir in zwei Jahren wieder dabei sein.“ red

