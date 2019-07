Mann würgt schwangere Ehefrau bis zur Bewusstlosigkeit: Das Urteil ist gefallen

Ein Afghane hat vor einem Jahr in Geretsried seine schwangere Ehefrau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Jetzt stand der Mann vor Gericht und wurde verurteilt.

Update 5. Juli:

Das Urteil ist gefallen: Der Mann wurde gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahre verurteilt. Außerdem wird der Afghane in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Der Staatsanwalt hatte sogar sechs Jahre gefordert, als Zeichen dafür, dass der Staat Gewalt gegen Frauen nicht toleriert.

Ursprünglicher Artikel vom 7. August 2018:

Geretsried - Die grausame Tat hat sich am 29. Juli in der Gemeinschaftsunterkunft Geretsried im gemeinsamen Zimmer des Ehepaares abgespielt haben, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern am Dienstag mit. Dort soll der 25-Jährige aus Afghanistan seine schwangere Ehefrau um die Mittagszeit angegriffen, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. „Weil Dritte hinzukamen, ließ der Mann von seinem Opfer ab, bevor es zum Äußersten kam“, so Pressesprecher Stefan Sonntag. Er habe die Unterkunft verlassen und sei seitdem unauffindbar gewesen. Die Polizei suchte den Mann wegen versuchten Mordes mit einem Haftbefehl.

Am Montag, 6. August, nahmen Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Weilheim den 25-Jährigen in Geretsried fest. Die Ermittlungen hatte die Kriminalpolizei Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt. Am Dienstag wurde der Afghane dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft, so Sonntag.

Die Ehefrau wurde bei dem Angriff verletzt, hat sich laut Polizei aber inzwischen wieder erholt.

