Masken-Verweigerer beleidigt Mitarbeiterin - mehrere Strafanzeigen

Von: Sabine Schörner

Auf das Tragen einer Maske hat ein Geretsrieder verzichtet. Der Polizei zeigte er außerdem ein falsches Attest vor. Das hat Konsequenzen. © Daniel Karmann / dpa

Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Geretsrieder (54) eingehandelt. Und das alles nur, weil er sich weigerte, in einem Geschäft eine Maske zu tragen.

Geretsried - Nach Angaben der Polizei hielt sich der 54-Jährige am Donnerstag gegen 9 Uhr ohne vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz in einem Bio-Markt an der Sudetenstraße auf. Als ihn eine Mitarbeiterin darauf ansprach, wurde der Mann ungehalten, worauf die Polizei anrückte. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der 54-Jährige die Mitarbeiterin beleidigt und mit seinem Mobiltelefon ein Video gedreht. Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Marktleitung weigerte er sich, das Geschäft zu verlassen.

Da sich der Geretsrieder gegenüber der Polizei nicht ausweisen konnte, wurde er mit auf die Wache genommen. Dort zeigte er die Fälschung eines ärztlichen Attests vor, das ihn angeblich von der Maskenpflicht befreit. Nun wird gegen den Mann gleich wegen mehrerer Vergehen ermittelt: Beleidigung, Hausfriedensbruch, Urkundenfälschung, Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse sowie Verstoß gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

