Mehr als 106 Stück: Diese Geretsriederin sammelt außergewöhnliche Instrumente 

Bei 106 hat sie aufgehört zu zählen: Betty Baindl aus Geretsried sammelt Instrumente. Zwischen den Klassikern Flöte, Harfe und Klavier, sind die außergewöhnlichen Stücke nicht zu übersehen.

Geretsried – Betty Baindl nimmt die Schalmei zwischen ihre Finger und bläst kräftig hinein. Ein Ton erklingt, der an den eines Dudelsacks erinnert und auch in der Nachbarschaft zu hören sein dürfte. Das mittelalterliche Holzblasinstrument ist nicht das Einzige außergewöhnliche im Wohnzimmer der Geretsriederin. Betty Baindl sammelt Instrumente. „Bei 106 hab ich aufgehört zu zählen“, sagt sie.

Die Schalmei verschwindet wieder in ihrem Holzkoffer und der im Regal. Es gibt Sammler, die jeden Tag ihre Autos polieren oder ihre Schätze in Setzkästen und Alben sortieren. Die 40-Jährige gehört nicht dazu. Ihre Instrumente werden benutzt. „Wenn ich nie damit spiele, verkaufe ich auch mal eins – sonst wäre es ja schade drum.“ Es könne aber schon einmal vorkommen, dass ein Instrument ein paar Jahre herumliegt, ohne dass sie es anfasst. „Aber dann fällt mir bei einem Lied ein, dazu könnte ich ja die Fiedel spielen“, erklärt Baindl.

Die Geretsriederin, die als technische Zeichnerin arbeitet, spielt in acht Bands beziehungsweise Projekten – von der Fantasy-Folk-Band Tibetréa über die Electro-Gruppe Arcana Obscura und Summer2Go mit Groove’n’Folk bis hin zu den Mittelalter-Musikern Alto Consort. Je nach Combo bringt Baindl Flöten, Harfen, Percussion, Dudelsack und vieles andere zum Einsatz.

Lesen Sie auch: Wie Gregor Mayrhofer aus Wolfratshausen mit Musik Insekten retten will

Das mit den Bands ist in ihrem Wohnzimmer nicht zu übersehen – wenn man es überhaupt noch so nennen kann. „Es ist quadratmetermäßig größer als meine restliche Wohnung, aber hier bin ich auch öfter, also ist das okay“, sagt sie lachend. In der Ecke steht ein Klavier, davor zwei Schlagzeuge, in den Regalen stapeln sich Instrumentenkoffer und Fanartikel. Wo geprobt wird, braucht es natürlich auch ein Mischpult, Kabel und Boxen.

Baindls Revier befindet sich in der Mitte des Raums. Neben ihrer böhmischen Harfe zum Umhängen – die hat sie selbst gebaut – und verschiedenen Flöten fällt besonders der Kasten auf dem Keyboardständer auf. Er hat Klaviertasten, aber auch eine Art Blasebalg und Knöpfe. „Ein Harmonium aus Indien“, erklärt die fröhliche Frau mit langen, braunen Haaren und gibt eine Kostprobe. „Eine Hand pumpt hinten, die andere spielt die Tasten, man kann aber auch verschiedene Register einstellen.“

Ganz klassisch über die Blockflöte ist die 40-Jährige als Kind auf die Musik gekommen. Damit ging sie zur Flötengruppe der Heiligen Familie, der sie bis heute treu ist. „Dann hab ich entdeckt, dass es ja noch so viele andere Flöten gibt.“ Alt-, Tenor- und Querflöte gesellten sich zur ersten Blockflöte. Letztere existiert übrigens nicht mehr in Baindls Sammlung. „Ich hatte sie mal in der Schultasche, als der Uhu ausgelaufen ist. Dann waren alle Löcher verklebt.“

Aber so richtig in Fahrt kam die Leidenschaft für Instrumente, als die Herr-der- Ringe-Filme rauskamen. Die weckten Baindls Interesse für Mittelaltermärkte. „Da habe ich Weltmusikbands gesehen und deren Instrumente.“ Der tolle Klang ließ sie im Internet stöbern und so wurde immer wieder Post aus England, Afrika oder Indien ins Hause Baindl geliefert. Kalimba, Streichpsalter und Kazoo zogen ein.

Auch interessant: Ein Seebär aus Berlin: Wolfratshauser baut mit über 100 Jahren noch Modellschiffe

Die Geretsriederin zieht einen länglichen Koffer unter ihrem Esstisch hervor. Das Monochord, eine Holzkiste, auf der harfenähnliche Saiten gespannt sind, hat Baindl ebenfalls selbst gebaut. „Das ist ein sehr schönes Instrument“, sagt sie, während sie sanft darüber streicht und so eine angenehme Melodie erzeugt. „Dafür muss man nichts üben, das ist mir das Allerliebste, wenn man so viele Instrumente hat, hat man keine Zeit zum Üben.“ Aber Spaß beiseite: Harfenunterricht nahm Baindl zwei Jahre lang. Dann spielte sie auf eigene Faust weiter, schließlich gibt es so viele andere Instrumente, die sie noch lernen will. Die Ideen werden ihr nicht ausgehen. „Wo ich bin ist Musik, aber ich kann nicht überall sein.“ sw