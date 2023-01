Für Brandopfer oder einen zerstörten Spielplatz: Musiker aus Geretsried sammelte schon 10 000 Euro

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Willi Sommerwerk bei einem Benefizkonzert im Jahr 2015. © sh

Willi Sommerwerk aus Geretsried greift zur Gitarre, wenn jemand Hilfe braucht. Der 73-jährige Musiker gab schon viele Benefizkonzerte - mit großem Erfolg.

Geretsried – „Uns geht es so gut – und vielleicht kann man denen bisschen helfen, die es gerade dringend nötig haben“: Willi Sommerwerk sagt das nicht einfach so. Er lässt den Worten Taten folgen. Mittlerweile hat der in Geretsried lebende Musiker mit seinen Benefizkonzerten über die Jahre fast 10 000 Euro gesammelt.

Egal ob ein Brand die Existenz einer Familie zerstört hat oder der Spielplatz am Vorschulkindergarten bei einem Unwetter beschädigt wurde – kurz darauf griff Sommerwerk zu seiner Gitarre und spielte für den guten Zweck. „Das Einzige, was ich dabei nicht mache, ist, als Veranstalter aufzutreten. Die Organisation bezüglich Saal, GEMA und so weiter kann ich alleine gar nicht leisten.“

Sommerwerk betont immer wieder, dass er „es als Geschenk ansieht, die Gabe zu besitzen, Musik zu machen“. Er wolle einfach etwas zurückgeben, mit seinem Talent anderen Freude machen. „Mir ist es wichtig, dass die Leute mein Konzert genießen, sich daran erfreuen“, so der 73-Jährige. „Und wenn sie dabei für einen guten Zweck spenden, sollen sie es tun, weil es ihnen gefallen hat.“

Der Mann mit der Gitarre: Willi Sommerwerk. © sh

Zur Musik kam Sommerwerk, der im schwäbischen Oettingen („Ein kleiner Ort mit knapp 6000 Einwohnern“) geboren wurde, mit 14 Jahren. „Ich dachte mir, dass, wenn ich Gitarrist bin, sich die Mädels für mich interessieren“, erinnert sich der Geretsrieder und lacht herzlich. Der Musiker kann sich noch gut an eines seiner ersten Instrumente erinnern. „Vom Otto-Versand, mit Kunstleder und ein paar Knöpfen, deren Bedeutung mir – falls sie überhaupt eine hatten – nie klar war.“

Willi Sommerwerk organisiert Benefizkonzerte - er ist Fan von Reinhard Mey

Gemeinsam mit zwei Freunden spielte er in einer Band, die öfters einmal improvisieren musste, was Verstärker und anderes technisches Gerät betrifft. Dennoch folgten bald erste Engagements, die Gage bestand aus 35 Mark „und ein Paar Wiener für jeden von uns“. Sommerwerk, eingefleischter Fan von Reinhard Mey – „Er hat mir gezeigt, was man mit der deutschen Sprache alles machen kann, er hat mich inspiriert“ –, begann er unter dem Einfluss der 68er-Bewegung selbst Lieder zu schreiben. Und er spielte mit der Band „Gegenwind“ an verschiedenen politischen Brennpunkten.

Doch es gab auch noch einen Willi Sommerwerk im „normalen“ Leben. Der lernte Lebensmittelkaufmann, arbeitete sich bis zum Revisor eines größeren Supermarkts hoch. Später landete er bei der AOK.

Musiker aus Geretsried: Mehr als die Hälfte seiner Konzerte sind für Benefiz-Aktionen

Seine Bereitschaft, für andere Verantwortung zu übernehmen, war immer vorhanden. „Ich habe zwei Menschen mit Behinderung betreut, ich gab ehrenamtlich Konzerte in einer Klinik und leitete in Neuperlach eine Selbsthilfegruppe für MS-Kranke“, zählt er ein paar Punkte auf. Nebenbei engagierte er sich für kommunale Projekte. „Nach einer musikalischen Auszeit packte es mich wieder“, sagt er. Er zog als Solokünstler weiter, entwickelte eigene Programme wie „Schön war die Zeit“, eine musikalische Reise von 1949 bis 1968, oder „Keinen Augenblick stehen“.

Der Geretsrieder schätzt, dass etwa 60 Prozent seiner Auftritte einem guten Zweck dienen. „Ich habe doch alles, was ich brauche. Da ist es doch selbstverständlich, sich für andere einzubringen und zu helfen.“