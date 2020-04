Mit Croissants durch die Quarantäne

Michael Leinauer aus Geretsried hat die Corona-Infektion samt Quarantäne überstanden. Er ist vollkommen genesen und darf wieder vor die Tür.

Geretsried – Er hat es überstanden: die Corona-Infektion samt zweiwöchiger Quarantäne. Michael Leinauer aus Geretsried ist vollkommen genesen und darf wieder vor die Tür. Besonders eines hat der 25-Jährige in der Zeit zu Hause vermisst: sich draußen zu bewegen. Für ein paar Kleinigkeiten ist er bis heute sehr dankbar.

Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Unwohlsein: So fing die Infektion bei Leinauer an. „Ich hatte mich davor mit kleinen Erkältungsbeschwerden ein, zwei Wochen so durchgemogelt“, blickt der gelernte Zimmermann zurück. Aber er kurierte sich nicht richtig aus. Dann bekam er die Quittung dafür. „Es hat mich richtig erwischt.“ Schlussendlich stellte sich heraus, dass sich der 25-Jährige mit Covid-19 infiziert hatte. Wo Leinauer das Virus aufgeschnappt hat, lässt sich nicht nachvollziehen. „Vielleicht in der Schule“, rätselt der Geretsrieder, der in München seinen Meister und seinen Techniker macht. „Vielleicht auch in der S-Bahn, oder bei einem Sportwettkampf in Karlsruhe.“

Keine schwerwiegenden Beschwerden

Vermutlich dank seines jungen Alters und seiner Konstitution hatte Leinauer keine schwerwiegenden Beschwerden. „Eine Woche bin ich flach gelegen, die zweite ging es mir schon viel besser“, sagt er. Er habe viel geschlafen und sich auskuriert. Und er hatte Zeit, sich mit unliebsamen Aufgaben im Haushalt zu beschäftigen: den Kühlschrank mal ordentlich zu putzen und das Backrohr zu reinigen. „Nur die Steuererklärung habe ich nicht gemacht.“

Zu schaffen machte ihm die räumliche Enge seiner kleinen Wohnung, die er sich mit seiner Freundin teilt. Als dessen Lebensgefährtin wurde auch sie auf das Coronavirus getestet und musste zuhause bleiben. Auf 40 Quadratmetern zwei Wochen lang ausharren kann zu einer Bewährungsprobe für eine Beziehung werden. „Gottseidank haben wir einen Balkon“, meint Leinauer schmunzelnd. „Sonst kann man das fast nicht aushalten.“ Auf dem Balkon hielt er sein Gesicht in die wärmenden Sonnenstrahlen und träumte davon, sich zu bewegen und Sport zu treiben. Auch ein Plausch mit den Nachbarn sorgte für Abwechslung.

Endlich wieder raus

Nachdem die Tests beim Arzt bestätigten, dass Leinauer die Infektion überstanden hatte, ging es endlich wieder raus. Der Zimmermann: „Ich hatte richtig Energie.“ Er sei ein sehr geselliger Mensch mit einem großen Freundeskreis. „Ich war so froh, endlich wieder unter Leute zu dürfen.“ Als erstes unternahm er eine Radltour nach Wolfratshausen – in der Quarantäne hatte er Zeit, den Drahtesel endlich zu reparieren. „Ich bin den Isarradweg entlang gefahren und habe den Frühlingstag genossen.“

Trotz Quarantäne musste Leinauer nicht auf sämtliche sozialen Kontakte verzichten. „Es gibt ja das Telefon.“ Seine Freunde ließen ihn nicht im Stich und kümmerten sich um ihn. „Jemand hat Brot und Orangen vorbeigebracht, ein anderer ein Eis. Das war cool.“ Das Schönste für ihn: „An einem Morgen habe ich etwas vor der Tür rascheln gehört. Als ich nachgeschaut habe, lagen dort Croissants und Schokolade.“ Manchmal sind es die Kleinigkeiten im Leben, über die man sich am meisten freut.

nej

Lesen Sie auch:

Führungspersonal der Oberland-Werkstätten hält Laden am Laufen

70 Jahre Geretsried: Auch 1950 wurde nicht am 1. April gefeiert

So kämpft Krebspatientin Natascha um ihr Leben