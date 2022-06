Mit 0,8 Promille in den Straßengraben: Drei Monate Führerscheinentzug

Drei Bier hatte ein Geretsrieder intus, als er sich in sein Auto setzte. Prompt baute er einen Unfall. Dafür musste er sich vor Gericht verantworten. © Matthias Balk/dpa

Die drei Bier waren fatal: Unter Alkoholeinfluss ist ein Geretsrieder (21) bei Schwaigwall in den Straßengraben gefahren. Vor Gericht zeigte er sich reuig.

Geretsried – Die drei Bier, die ein junger Geretsrieder beim Feiern mit Kollegen getrunken hatte, waren deutlich zu viel: Auf dem Heimweg rutschte der 21-Jährige auf der kurvenreichen Strecke zwischen Schwaigwall und dem Kreisverkehr an der B11 mit seinem Pkw in den Straßengraben. Das Ergebnis der Blutprobe ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr wurde der Auszubildende am Wolfratshauser Amtsgericht zu 400 Euro Geldbuße verurteilt, zudem muss er auf seinen Führerschein insgesamt acht Monate verzichten.

Am Sachverhalt, der in der Anklageschrift in wenigen schlanken Sätzen zusammengefasst war, gab es aus Sicht des jungen Mannes nichts zu deuteln. „Es ist dumm gelaufen“, meinte dieser rückblickend. Nachdem sein Auto in Schräglage in den Straßengraben gekippt war, sei er herausgekrabbelt und zu Fuß nach Hause gegangen. Ihn ausfindig zu machen, war für die Polizei nicht schwer gewesen.

„Sowas prägt, künftig ist beim Autofahren 0,0 angesagt. Ich hätte auch andere mit reinziehen können, dann wäre ich wegen fahrlässiger Tötung dran“, sagte der Angeklagte und gab damit zu verstehen, dass sein Gespräch mit dem Jugendgerichtshelfer Wirkung gezeigt hatte. „Er war sehr deutlich“, so der 21-Jährige. Die Staatsanwältin zeigte sich von der Reue des Angeklagten überzeugt: .„Ich habe den Eindruck, dass er eingesehen hat, dass er hier vollkommen falsch gehandelt hat und er sich nie wieder mit Alkohol ans Steuer setzen wird.“

Richterin Friederike Kirschstein-Freund folgte in ihrem Strafmaß dem Antrag der Staatsanwältin sowie dem Vorschlag des Jugendgerichtshelfers: 400 Euro Geldbuße für den Sozialen Trainingskurs des Landratsamts sowie noch drei Monate Führerschein-Sperre.

