Mit der Fähre über die Isar: Die Geschichte der Tattenkofener Brücke

Geretsried – Das Ende des Zweiten Weltkriegs nahte Anfang Mai 1945. Trotzdem versuchten deutsche Soldaten, den immer näher rückenden Alliierten den Weg abzuschneiden. Am 1. Mai 1945 sprengten sie die alte Tattenkofener Holzbrücke.

So sollte die Einnahme der beiden Rüstungswerke im Wolfratshauser Forst durch die US-Armee erschwert werden. Anschließend dauerte es fast zwei Jahrzehnte, bis die Isar bei Tattenkofen wieder über eine Brücke überquert werden konnte.

Der Arbeitskreis Historisches Geretsried hat die Geschichte der Brücke in einer eigenen Publikation aufgearbeitet. Über 60 Seiten stark ist das Geretsrieder Heft, das Walter Holzer, Helmut Schmidmeier, Arthur Zimprich und der inzwischen verstorbene Franz Rudolf zusammengestellt haben. Die Hobbyhistoriker gehen in ihrer Betrachtung bis ins zwölfte Jahrhundert zurück:

„Als die Grafen von Haching und Thanning im Jahre 1104 ihren Herrschaftssitz von Thanning nach Wolfratshausen verlegten und den Titel der Grafen von Wolfratshausen annahmen, bedeutete dies für die Bevölkerung der östlich der Isar liegenden Grafschaftsgebiete, dass sie fortan Jahrhunderte lang auf dem weiten Weg nach Wolfratshausen die reißende und häufig Hochwasser führende Isar überwinden musste“, heißt es in der Historie über die Brücke, die auch auf zwei Tafeln, die der Arbeitskreis an dem Bauwerk angebracht hat, nachzulesen ist.

Die Bürger waren auf Kähne und wenige Furten angewiesen. Denn bis 1833 gab es bei Wolfratshausen keine Straßenbrücke über die Isar. Die nächste befand sich erst in Bad Tölz. 1891 nahm die Isartalbahn ihren Betrieb zwischen München und Wolfratshausen auf, und eine Verlängerung der Bahnlinie bis Königsdorf wurde in Aussicht gestellt – sofern nahe bei Königsdorf eine Brücke gebaut würde, damit die Ortschaften am rechten Isarufer in den Verkehr einbezogen werden könne.

„In den folgenden Jahren wurde das Brückenprojekt sowohl vom Distrikt- als auch dem Marktgemeinderat Wolfratshausen, den Ostufergemeinden und dem Forstamt Wolfratshausen befürwortet“, fand der Arbeitskreis heraus. „Letzteres gab seine Zustimmung auch zum Bau einer 1904 fertiggestellten Distriktstraße vom Weiler Geretsried zu einer an einer Engstelle des Isartals südlich von Tattenkofen geplanten Brücke.“

+ Ein Balanceakt: Nach der Sprengung der alten Tattenkofener Holzbrücke im Frühjahr 1945 ging es nur im Boot über den Fluss. © Arbeitskreis Historisches Geretsried

Diese 1905 fertiggestellte und 45 000 Mark teure Brücke war mit einer Länge von 180 Metern und elf im Fluss stehenden sogenannten Jochen damals die längste Holzbrücke in Süddeutschland. „Ihre 4,90 Meter breite Fahrbahn setzte sich aus unten liegenden starken Bohlen, einer Schicht Asphaltfilzplatten und einer 20 bis 25 Zentimeter starken Schotterdecke zusammen.“

Die Bevölkerung nahm das Bauwerk sofort an und nutzte es intensiv. Als der Bezirkstag 1923 wegen der hohen Erhaltungskosten der Brücke ihren Abbruch in Erwägung zog, kam es bei einer Protestversammlung im Gasthof Lautenbacher in Thankirchen, die 70 Betroffene aus den umliegenden Orten besuchten, zu tumultartigen Szenen. „Die Proteste waren so heftig, dass die Abbruchpläne aufgegeben wurden“, schreiben die Autoren.

Aber das Schicksal der Brücke war besiegelt: Deutsche Pioniersoldaten sprengten das Bauwerk am 1. Mai 1945 kurz nach 14 Uhr. So sollte die Einnahme der beiden noch funktionsfähigen Munitionswerke durch die US-Armee erschwert werden. Fortan musste die Isar bei Einöd mit einer Fähre passiert werden. 19 Jahre sollte es dauern, bis man die Isar an jener Stelle wieder über eine Brücke überqueren konnte.

1954 hatten sich einige Gemeinden östlich der Isar an die 1950 gegründete Gemeinde Geretsried wegen einer Beteiligung an den Baukosten einer neuen Isarbrücke gewandt. „Bis zum Baubeginn der massiven Stahlbetonbrücke vergingen aber noch acht Jahre und bis zu ihrer Fertigstellung 1964 ganze zehn Jahre.“ 1,5 Millionen Mark kostete der Bau, dazu kamen noch 800 000 bis 900 000 Euro für das Straßenanschlussstück.

Zu Zeiten des Kalten Kriegs hatte die Tattenkofener Brücke – wie auch andere Bauwerke im Landkreis – eine besondere Bedeutung. Als wichtige Verbindung zwischen dem östlichen und westlichen Landkreis gilt sie als ein strategisch wichtiger Punkt.

+ Neubau: Eine massive Stahlbetonbrücke ersetzte die alte Holzbrücke über die Isar. Das Foto entstand im Mai 1964. Drei Monate später fand die Einweihung statt. © Arbeitskreis Historisches Geretsried

Deshalb wurde sie für militärische Zwecke genutzt – und zwar als vorbereitete und inzwischen zurückgebaute Sprengsperre. An der Unterseite der Brücke gab es einen Schacht, der im Ernstfall mit Sprengstoff hätte befüllt werden können. Durch ein Codewort hätte diese Sperre ausgelöst werden können.

In den Jahren 2011 und 2012 wurde die Tattenkofener Brücke für 1,73 Millionen Euro aufwendig saniert. Kaum vorstellbar, wenn es sie nicht gäbe: Täglich rollen rund 10 000 Fahrzeuge über diese wichtige Verkehrsverbindung.

