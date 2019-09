Grundschulen: Mittagsbetreuungen warten auf Erweiterungsbau

Die Mittagsbetreuung der Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried platzt aus allen Nähten. Auch an der Isardamm-Grundschule stehen Kinder auf der Warteliste.

Geretsried – 160 Kinder kommen nach dem Unterricht dorthin, auf der Warteliste stehen etwa 15 weitere Kinder. „Die Gruppen sind jetzt ziemlich voll, ich hätte es gerne lockerer“, sagt die Leiterin und Vorsitzende des Fördervereins, Gabriele Kaiser. In den fünf Gruppen sind je gut 30 Mädchen und Buben, ausgelegt sind die Räume auf 25 Heranwachsende.

Der geplante Erweiterungsbau wird allerdings nur bedingt Abhilfe schaffen, fürchtet Kaiser. Wie berichtet errichtet die Stadt ein eigenes Modulgebäude für die Mittagsbetreuung, das anstelle des Hartplatzes parallel zur Richard-Wagner-Straße stehen soll. Kosten: rund zwei Millionen Euro. Jüngst hat der Bau- und Umweltausschuss den entsprechenden Bauantrag abgesegnet. Allerdings: Vorgesehen sind vier Gruppenräume und ein Mehrzweckraum. „Wir haben Bedarf für acht Gruppenräume“, sagt Kaiser. Das sei der Stadt bekannt.

Schulleitung will sich nicht äußern

Das Modulgebäude kann aufgestockt werden. Vorerst wird allerdings nur eine Etage gebaut. Für die Mittagsbetreuung bedeutet das, dass die Kinder sich künftig an zwei Standorten aufhalten werden. Derzeit belegt die Einrichtung zwei Räume im Schulhaus und vier Räume im Seitenflügel. Letztere werden weitergenutzt, wenn das Modulgebäude steht. Die Klassenzimmer im Schulhaus werden laut Kaiser anderweitig benötigt. Die Schulleitung wollte sich gegenüber unserer Zeitung dazu nicht äußern. „Es hilft natürlich, dass wir dann mehr Räume haben“, sagt Kaiser.

Allerdings habe die Mittagsbetreuung ein offenes Konzept, bei dem die Kinder frei wählen dürfen, in welches Themenzimmer sie gehen möchten. Bisher müssen die Mädchen und Buben dafür über einen kurzen Flur gehen. Zum Erweiterungsgebäude wird der Weg weiter sein. „Die Anforderungen der Kinder werden immer umfangreicher“, sagt die Vorsitzende. Bei manchen Kindern mit Migrationshintergrund gelte es, Sprachbarrieren zu überwinden. Andere Kinder könnten nicht mit so vielen in einem Raum sein. Kaiser und ihre 18 Mitarbeiter versuchen, mit AGs gegenzusteuern – von Kochen über Debattieren bis hin zur Fantasiereise. „Wir sind keine Auffangstation, wir wollen den Kindern etwas mitgeben.“ Wie Kaiser die räumliche Trennung lösen kann, will sie sehen, wenn es so weit ist. Das Modulgebäude soll laut Stadt im kommenden Jahr errichtet werden.

Isardamm-Grundschule: Verein will alle Kinder unterbringen

Dem sieht die Isardamm-Grundschule sehnsüchtig entgegen. Auch hier entsteht ein eigenes Gebäude für die Mittagsbetreuung – am Standort des Fahrradunterstands. Die Bauweise ist vergleichbar. Wie die Mittagsbetreuung der Karl-Lederer-Grundschule fing auch die der Isardamm-Schule einmal klein an und wächst stetig. „Die Mittagsbetreuung ist enorm wichtig geworden“, sagt Mitarbeiterin Eva Auburger. In vier Gruppen werden hier je 30 bis 32 Kinder betreut. Sechs Kinder stehen auf der Warteliste. Über das Anmeldeportal „Little Bird“ könnten sie nachrutschen, sobald ein Platz frei wird, erklärt Auburger. Der Verein versuche, alle Kinder unterzubringen, eine Erweiterung sei aber nicht geplant.

Aktuell ist die Mittagsbetreuung in drei Klassenzimmern und einem Kellerraum beheimatet. Das sorgt für Platzprobleme im Schulhaus. „Wir haben eine Klasse mehr bekommen und mussten einen Fachraum aufgeben“, berichtet Schulleiterin Monika Bauer. Für dieses Schuljahr bedeute das, dass die Religionslehrerin nun von Klasse zu Klasse wandern muss. Der Erweiterungsbau wird hier für Entspannung sorgen. Die Mittagsbetreuung wird komplett umziehen. Auburger: „Es ist sehr schön, dass weiterhin alles zusammen sein wird.“

