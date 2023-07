Mangelware Förderlehrer: Interessanter Unterrichtsbesuch an der Geretsrieder Mittelschule

Von: Elena Royer

Den Förderunterricht von Lisa Weich (re.) besuchten am Mittwoch BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann sowie Vertreter der Politik und der Landesfachgruppe der Förderlehrer. © Hans Lippert

An der Geretsrieder Mittelschule informierten sich kürzlich BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann und Politiker über die Arbeit von Förderlehrern und erfuhren dabei spannende Fakten.

Geretsried – „Oh je, ich bin heute so unglücklich“, sagt der übellaunige Mozart zur genervten Geige. „Hey Löwe, warum so sauer? Das Leben ist viel schöner, wenn man Spaß hat“, rät der fröhliche Tiger dem sauren Löwen, und der stolze Koala erklärt der unsicheren Katze: „Schau mich an, ich bin der schönste und tollste Koala im ganzen Wald.“ Was klingt wie Zeilen aus einem Kinderbuch, sind Dialoge, die sechs Kinder der fünften Klasse der Geretsrieder Mittelschule im Förderunterricht bei Förderlehrerin Lisa Weich vor der Klasse aufführen. Jedes von ihnen spielt seine Rolle überzeugend. Von Nervosität keine Spur. Und das, obwohl eine ganze Reihe an Zuhörern hinten im Klassenzimmer Platz genommen hat.

Politiker und BLLV-Präsidentin Fleischmann informieren sich bei Klassenbesuch über Beruf der Förderlehrer

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV), Simone Fleischmann, Jochen Fischer, Leiter der Landesfachgruppe der Förderlehrer, weitere Vertreter der Fachgruppe sowie Politiker nutzten am Mittwoch die Gelegenheit und informierten sich im Unterricht von Förderlehrerin Weich, wie diese Lehrkräfte arbeiten und warum sie so wichtig sind. Pro Klasse gibt es zwei Förderunterrichtsgruppen – eine besteht aus den sechs stärksten, die andere aus den sechs schwächsten Schülern. „Der Klassenlehrer kann somit besser mit den anderen Kindern arbeiten, weil deren Niveau näher aneinander ist“, erklärt Weich.

Weich: „Ich gebe den Kindern die Möglichkeit, da zu sein, wo sie gerade sind“

Erst später erfahren die Gäste die Besonderheiten der Kinder im Förderunterricht: Legasthenie, Dyskalkulie, Migrationshintergrund und sonderpädagogischer Förderbedarf. Matthias Fischbach, der bildungspolitische Sprecher der FDP im Landtag, zeigt sich während der anschließenden Gesprächsrunde erstaunt: „Es fällt nicht auf, welches Kind zum Beispiel Legasthenie hat.“ Auch Fleischmann lobt: „Es ist toll, welche Kompetenzen Frau Weich hat.“ Die erklärt: „Ich könnte nicht so gut sein, wenn die Schulleitung mich nicht lassen würde. Ich gebe den Kindern die Möglichkeit, da zu sein, wo sie gerade sind. Das geht nur, wenn man ein gutes Verhältnis zueinander hat.“ Wie wichtig Förderlehrkräfte sind, unterstreicht Fleischmann: „Die Kinder waren nach der Stunde gleich einen Kopf größer, weil sie so stolz auf sich waren. Gäbe es keine Förderlehrer, würde man das den Kindern nehmen.“

Förderlehrer werden oft als Ersatzlehrkräfte ausgenutzt

Doch dass es Förderlehrer nicht immer leicht haben, kam in der Runde ebenfalls deutlich zur Sprache. „Förderlehrkräfte werden oft als Ersatz ausgenutzt“, erklärt Gerd Nitschke, Vize-Präsident des BLLV. Eltern hätten zudem oft die Einstellung, ihr Kind solle nicht in den Förderunterricht, da dem Begriff etwas Negatives anhafte, weiß der Leiter der Mittelschule, Florian Kropius. „Dabei werden starke Schüler ebenfalls gefördert.“ Doch: „Förderlehrer werden Mangelware in Bayern“, erklärt Jochen Fischer. „Auf drei Schulen kommt lediglich einer. Chancengleichheit und Bildungsgleichheit passen da nicht dazu.“

Anzahl der Förderlehrer in Bayern seit 2017 um 33 Prozent gesunken

Anhand einer Tabelle zeigte der Leiter der Landesfachgruppe, dass die Anzahl der Förderlehrer in Bayern seit dem Jahr 2017 um 33 Prozent gesunken ist.

Die Förderlehrkräfte, die eigentlich als Unterstützung der Klassenlehrer vorgesehen sind, würden immer öfter wegen des Lehrermangels im normalen Klassenunterricht eingesetzt, klagt Fischer. „Schüler mit Stärken und Schwächen fallen somit durchs Raster.“ Das bedeute immer weniger individuelle Förderung an bayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen.

