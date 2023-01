Geretsried: Mittelschulturnhalle wieder Flüchtlingsunterkunft

Derzeit mit 50 Flüchtlingen belegt: die Turnhalle der Mittelschule. Stadt Geretsried ist auf die Aufnahme vorbereitet Etwa 150 Ehrenamtliche im Helferkreis „Unglaublich gut funktionierendes Netzwerk“ © sh/Archiv

Diese Woche sind die ersten Asylbewerber in die Geretsrieder Mittelschulturnhalle eingezogen. Sie dient nun wieder als Unterkunft - ein Ende ist nicht in Sicht.

Geretsried – Die Turnhalle der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße ist wieder mit Flüchtlingen belegt. Um den Eingangsbereich der Halle wurde ein Sichtschutzzaun errichtet. Schwarz gekleidete Security ist vor Ort. Ein „Büro Landratsamt“ wurde im oberen Bereich der Halle zwischen Umkleiden und Sanitäranlagen eingerichtet. Man sieht Frauen und Männer im Freien stehen und sich unterhalten.

Am Dienstag kamen laut Landratsamt-Pressesprecherin Marlis Peischer 50 Geflüchtete in Geretsried an. Sie stammen überwiegend aus der Türkei und dem Jemen. Es handelt sich um allein reisende Männer und um Familien. Bereits seit Dezember war die Turnhalle gesperrt gewesen, weil der Landkreis dort alles vorbereitet hatte für die Ankunft der Menschen. Die Regierung von Oberbayern ist dabei, die wieder zahlreich eintreffenden Asylbewerber auf die Landkreise zu verteilen.

Stadt Geretsried ist auf die Aufnahme vorbereitet

Die Stadt Geretsried ist eingestellt auf die erneute Aufnahme. Laut der Stadtratsreferentin für Soziales, Inklusion und Integration, Sabine Lorenz (CSU), leben aktuell 600 Flüchtlinge in Geretsried, verteilt auf das Übergangswohnheim der Regierung von Oberbayern an der Jahnstraße, auf die Filigran-Halle an der Blumenstraße und auf Wohnungen. 200 Personen sind afghanische Ortskräfte. Außer den 50 neuen werden noch weitere Geflüchtete erwartet, sagt die Stadträtin: „Es sind mehr Menschen als im Jahr 2015, die im Moment nach Deutschland fliehen. Nur spricht diesmal kaum einer darüber“.

Landrat Josef Niedermaier hatte wie berichtet alle 21 Landkreiskommunen eindringlich um ihre Mithilfe bei der Unterbringung gebeten. „Räumlich und personell sind wir aber am Limit“, macht Lorenz deutlich. „Heilfroh“ ist die Integrationsbeauftragte, dass der Stadtrat den Vertrag mit der Koordinationsstelle „Integration aktiv“, angesiedelt beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit, bis Ende 2023 verlängert hat.

Etwa 150 Ehrenamtliche im Helferkreis

Die Leiterin Hannah Schreyer berichtet, dass etwa 150 ehrenamtliche Frauen und Männer des Asyl-Helferkreises parat stünden, um die neu angekommenen Asylbewerber zu unterstützen. Eine der ersten Aktionen soll ein Spendenbasar mit warmer Winterkleidung am 28. Januar sein. Der Ort steht noch nicht fest. Schreyer: „Der Helferkreis ist vielfältig engagiert. Wir werden sehen, wo Unterstützung benötigt wird.“ Weitere Ehrenamtliche seien willkommen.

Nach Meinung von Sabine Lorenz bräuchte Hannah Schreyer als Hauptamtliche dringend Verstärkung. Lorenz sieht die Regierung von Oberbayern in der Pflicht. Auch die eine Angestellte, die sich stundenweise um die afghanischen Ortskräfte kümmere, sei „viel zu wenig“. Diese Menschen würden langfristig bleiben. Auf sie müsse man besonderes Augenmerk richten, sagt Lorenz. Sie lobt ausdrücklich die Solidarität der Geretsrieder. Jedoch befürchtet sie, dass diese auf Dauer nachlassen könnte. „Es sind einfach zu viele Menschen, die wir versorgen müssen und die wir ja auch integrieren wollen“.

Solidarisch zeigt sich der TuS-Geretsried. Der Sportverein ist neben der Mittelschule der größte Nutzer der Turnhalle. Die Basket-, Volley- und Handballer und im Winter die Leichtathleten trainieren dort. Sie alle wurden umverteilt auf die anderen städtischen Hallen und auf die vom Landkreis neu gebaute Dreifachhalle für Gymnasium und Realschule am Schulzentrum. Die anderen Abteilungen schränkten ihre Trainingszeiten einfach etwas ein, sodass „keine Sportart besonders benachteiligt“, sei, wie TuS-Chef Mirko Naumann erklärt. Man habe sich bereits Anfang Dezember im Verein zusammengesetzt, um gerechte Lösungen für alle zu finden.

„Unglaublich gut funktionierendes Netzwerk“

Die drei Schulen am Schulzentrum versuchen ebenfalls, sich die Landkreis-Turnhalle so gut wie möglich zu teilen. Seit der ersten Einquartierung von Flüchtlingen und von Ukrainern im vergangenen Jahr, besitzt man Erfahrung. Wie lange die Mittelschul-Turnhalle belegt bleiben wird, kann Marlis Peischer nicht sagen. Sie rechnet aber mit einer längeren Dauer. „Es gibt nur selten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Menschen gleichzeitig in anderen Einrichtungen und Wohnungen unterzubringen. Es werden immer öfter geflüchtete Menschen zunächst und dann auch für einen längeren Zeitraum in einer Turnhalle unterkommen“, schreibt die Pressesprecherin.

Im April vergangenen Jahres bot die Mittelschul-Turnhalle kurzfristig ukrainischen Kriegsflüchtlingen, überwiegend Frauen und Kindern, Unterschlupf. Sie seien mittlerweile alle privat untergebracht, sagt Sabine Lorenz: „Da hat sich ein unglaublich gut funktionierendes Netzwerk gebildet“. Neu aus der Ukraine geflüchtete Menschen werden nach wie vor in der Mehrzweckhalle in Wolfratshausen-Farchet aufgenommen.

Tanja Lühr

