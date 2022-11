Geretsried: Mixed Voices singen Modernes und „a bissl was fürs Herz“

Von: Doris Schmid

Weihnachtsgrüße ins Wohnzimmer: Ihr letztes großes Konzert in Geretsried gaben die Mixed Voices im Dezember 2021. Am Wochenende kehren sie für zwei Auftritte in die Maria-Hilf-Kirche zurück. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit 30 Jahre gibt es das Vocal-Ensemble Mixed Voices. Leiter Roland Hammerschmied freut sich auf die November-Konzerte: Endlich darf der Chor wieder vor vollen Reihen singen.

Geretsried – Es war ein Novum und ein kleiner Trost für die vielen Stunden, die die Mixed Voices in ihre Proben investiert hatten: das Weihnachtskonzert in der Maria-Hilf-Kirche, das im vergangenen Jahr per Livestream übertragen wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur 20 Ehrengäste das technisch sehr aufwendige Konzert vor Ort verfolgen. Am kommenden Wochenende finden dort die traditionellen November-Konzerte statt. Endlich dürfen die Sängerinnen und Sänger wieder vor Publikum auftreten – und Leiter Roland Hammerschmied hofft auf volle Reihen.

Aktuell wird in in der Kirche Heilige Familie geprobt

Die Corona-Zeit war nicht einfach für die Mixed Voices: Erst durften sich die 30 Chormitglieder gar nicht treffen, später gab es Online-Proben. „Dann haben wir im Freien geübt“, blickt Hammerschmied zurück. Aktuell wird noch in der Kirche Heilige Familie geprobt. „Dafür sind wir unserem Pfarrer sehr dankbar“, sagt der Geretsrieder. Er hofft, dass er mit seinem Ensemble im kommenden Jahr wieder in die Musikschule zurückkehren kann. Dort hat der Chor eigentlich seine Heimat.

Geistliches Programm mit einem Werk von Heinrich Schütz

Im Grunde genommen proben die Mixed Voices im dritten Jahr auf ihr geistliches Konzert hin, das sie ursprünglich 2020 aufführen wollten und wegen der Corona-Krise nicht präsentieren konnten. Überschrieben ist es mit „Verleih uns Frieden“. So lautet auch der Titel eines Stücks von Heinrich Schütz, ein in Vergessenheit geratener deutscher Komponist des Frühbarocks, der vor 350 Jahren in Dresden starb. Schütz veröffentlichte das Stück 1648 – das Jahr, in dem der Dreißigjährige Krieg mit dem Westfälischen Frieden endlich endete. Die Mixed Voices studierten es ein. Es passe mehr denn je in die aktuelle Zeit, sagt Hammerschmied mit Blick auf weltweite Krisen und den Krieg in der Ukraine.

Roland Hammerschmied ist Gründungsmitglied der Mixed Voices. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Besonders ist auch das Lied „Oh Lord, Have Mercy On Me“. Der deutsche Komponist Alwin Michael Schronen schrieb es extra für die Mixed Voices. „Wir haben vor vier, fünf Jahren an einem Wettbewerb teilgenommen und ihn auch gewonnen“, erklärt Hammerschmied, wie es dazu kam. Das Stück wird in den Konzerten am Wochenende laut dem 54-Jährigen zum ersten Mal überhaupt aufgeführt. Am meisten Zeit sei in ein achtstimmiges Lied investiert worden: „Let My Love Be Heard“, ein Werk des Amerikaners Jake Runestad. Natürlich würden auch Spirituals und traditionelle Werke auf dem Programm stehen, „da, wo wir herkommen und a bissl was fürs Herz“, kündigt der Dirigent an.

Konzertreise nach Finnland geplant

Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es den Chor, und mit Klaus Forster und Hammerschmied selbst gehören dem Ensemble auch zwei Gründungsmitglieder an. „Mit Corona haben wir das ein bisschen verdrängt “, sagt der Geretsrieder zum runden Geburtstag. Heuer werde es keine Feierlichkeiten geben. Aber im nächsten Jahr, wenn der Chor seinen Schwerpunkt wieder auf weltliche Stücke lenkt, solle das nachgeholt werden. Für 2023 ist außerdem eine Konzertreise nach Finnland in Planung. In der Landeshauptstadt Helsinki wollen die Mixed Voices ebenfalls auftreten. „Wenn’s geht, in der Felsenkirche“, hofft Hammerschmied. „Das wär’ ein Traum.“

Nach den Konzerten am Wochenende folgen die Proben für die Adventszeit. Am Sonntag, 11. Dezember, soll es zusammen mit der Gartenberger Bunkerblasmusik wieder zwei Weihnachtskonzerte geben – live und in Farbe für alle, die dabei sein möchten.

Zwei Konzerte am Wochenende

Die Konzerte der Mixed Voices finden am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November, jeweils um 20 Uhr in der Maria-Hilf-Kirche statt. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der Chor.

