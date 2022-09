Geretsried: Mobiles Spieleangebot des Trägervereins startet wieder

„Oft kommen ganze Familien zu uns“

Von Doris Schmid schließen

Diese Woche startet in der Stadt das mobile Spieleangebot des Trägervereins wieder. Patrick Schmook verrät, welche Spiele am besten ankommen.

Geretsried – Seit dem Frühsommer bietet der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) auf den großen Plätzen in Geretsried ein mobiles Spieleangebot für Kinder und Jugendliche an. Die Resonanz ist durchweg positiv. Wie es nach der Sommerpause weitergeht, verrät Patrick Schmook von der Mobilen Jugendarbeit im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Schmook, wie kommt das neue Spieleangebot bei Kindern und Jugendlichen an?

Schmook: Es wird sehr gut angenommen. Am Karl-Lederer-Platz zählen wir pro Angebot durchschnittlich rund 56 erreichte Personen, am Neuen Platz sind es 45 und am Johannisplatz sind es 29, zum größten Teil Kinder, aber auch Jugendliche, Eltern, manchmal auch Großeltern und sonstige Begleitpersonen.

Nicht schlecht! Interessieren sich mehr Jungs als Mädchen dafür?

Schmook: Das Geschlechterverhältnis ist an allen drei Standorten mit einem leichten Überhang an männlichen Teilnehmern verhältnismäßig ausgeglichen. Das könnte daran liegen, dass männliche Kinder und Jugendliche insgesamt häufiger im öffentlichen Raum auftreten und schon früher als Mädchen ihr direktes Wohnumfeld verlassen.

Welche Spiele kommen am besten an?

Schmook: Allein schon das Ausladen von Straßenspielzeug an einem belebten Platz zieht automatisch neugierige Kinderblicke auf sich. Da wird von der ersten Minute an tüchtig gespielt und ausprobiert. Wir sind fortlaufend bemüht, ein möglichst bedarfsgerechtes Angebot für verschiedene Altersgruppen und geschlechtsspezifische Interessen anzubieten. Da sind wir stets mit unserer Zielgruppe im Austausch darüber, welche Spiele und Spielsachen unter den Kindern und Jugendlichen nachgefragt werden.

Gespielt wird auf dem Johannisplatz, dem Neuen Platz und dem Karl-Lederer-Platz. Bemerken Sie Unterschiede?

Schmook: Besonders beliebt ist am Karl-Lederer-Platz und am Neuen Platz Zirkusspielzeug wie beispielsweise Pois, Drehteller, Diabolo und Jonglierbälle. Viele unserer Teilnehmer reizt es, diese Kunststückchen auch zu beherrschen. Oft kommen ganze Familien zu uns, die kurz eine Sache ausprobieren wollen. Dann verbringen sie eine Stunde oder mehr Zeit bei uns. Am Johannisplatz sind neben diesen Spielsachen künstlerische Betätigungen wie Malen und Basteln besonders gefragt. Zwischen den einzelnen Standorten bemerken wir keine Unterschiede. Den Unterschied macht vielmehr die Beschaffenheit der Plätze an sich. Der Karl-Lederer-Platz bietet eine viel höhere Frequenz an Passantinnen und Passanten und damit Kindern und Jugendlichen, die sich hier aufhalten als beispielsweise der Johannisplatz.

+ Patrick Schmook ist Mobiler Jugendarbeiter in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

An diesem Donnerstag geht’s nach der Sommerpause auf dem Neuen Platz wieder los. Halten Sie an Ihrem Konzept fest?

Schmook: Der Erfolg der vergangenen Sommermonate zeigt, dass wir mit unserem Angebot einen Bedarf decken. Die Menschen sehnen sich nach Aktivität und Begegnung, vor allem nach dieser langen Zeit der pandemiebedingten sozialen Distanzierung. Besonders dieser Aspekt wurde uns häufig von Eltern rückgemeldet und wertgeschätzt. Durch unser Angebot schaffen wir eben diesen niedrigschwelligen Raum für Begegnung, damit Menschen aus verschiedenen Hintergründen voneinander und übereinander lernen und gegebenenfalls sogar soziale Spannungen abbauen können. Daher soll an dem grundlegenden Modell unbedingt festgehalten werden. Einfach kommen und mitspielen, ohne Anmeldung und ohne Kosten. In diesem Jahr sind wir sicher noch im September und Oktober im Einsatz – so lange, wie es witterungsbedingt sinnvoll ist.

Wollen Sie das Angebot ausbauen?

Schmook: Unser Angebot hat sich mittlerweile gut in Geretsried herumgesprochen. So erreichen wir eine Menge Menschen. Diese Reichweite kann gut genutzt werden, um über andere Angebote der Jugendhilfe und anderweitige soziale Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Daher möchten wir den Baustein „Information“ in unser Konzept integrieren. Außerdem wollen wir nicht nur am Johannisplatz, sondern auch an den anderen Standorten künstlerische Angebote machen, um neben den etablierten Straßenspielsachen unser Repertoire um kreative Betätigung zu erweitern.

Das mobile Spieleangebot des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit startet wieder an diesem Donnerstag, 8. September (16 bis 19 Uhr) auf dem Neuen Platz und findet alle 14 Tage statt. Bei starkem Niederschlag muss das Angebot leider ausfallen. Weitere Infos und Termine im Internet unter www.jugendarbeit-geretsried.de

