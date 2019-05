Mobilitätstage mit Autoschau am Wochenende

Zum fünften Mal finden an diesem Wochenende Mobilitätstage in Geretsried statt. Aufgrund der Baustelle im Stadtzentrum ist die Veranstaltung erneut an der Sudetenstraße zu finden.

Geretsried – Das Herz von Autoliebhabern wird am Wochenende wieder höherschlagen. Der Einzelhandelsverband ProCit organisiert zum fünften Mal die Mobilitätstage. Dort ist nicht nur für Fans motorisierter Fortbewegungsmittel etwas geboten, unter anderem können Kinder auch auf Ponys reiten und Radfahrer E-Bikes testen.

Die Mobilitätstage finden am Samstag, 4. Mai, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 17 Uhr statt – bei jedem Wetter. Aufgrund der Baustelle im Stadtzentrum ist die Veranstaltung erneut an der Sudetenstraße zu finden. „Geretsried ist mehr als nur die Neue Mitte. Die Veranstaltung an der Sudetenstraße war vergangenes Jahr ein so großer Erfolg, dass ich mich auf die Fortsetzung dort freue“, sagt ProCit-Vorsitzender Ludwig Schmid. Die Sudetenstraße ist für die Veranstaltung zwischen Berliner und Breslauer Weg gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz des Gebäudes der Baugenossenschaft ist aber möglich.

Zahlreiche gewerbliche Aussteller aus der Region beteiligen sich an der Autoschau. Häuser mit den Marken Ford, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Toyota und VW stellen ihre neuesten Modelle vor – darunter auch Elektro-Autos.

Auch interessant: Er hilft seit Jahren anderen - jetzt braucht er selbst dringend Hilfe: „Flost“ (36) ist schwer krank

Fahrradhändler zeigen zudem, was in dieser Saison angesagt ist. Auch Pedelecs, Fahrräder mit elektrischem Antrieb, können ausprobiert werden. Mit im Boot ist heuer auch wieder die Krankenkasse AOK, die an ihrem Stand Gesundheitstipps gibt. Neu dabei ist die Geretsrieder Polizeiinspektion, die sich den Besuchern vorstellt.

Das Thema Mobilität als Menschenrecht greift der Verein zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder von Elli Wilfling auf. Am 5. Mai ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Die Besucher der Mobilitätstage können selbst „Erfahrungen“ mit einem Rollstuhl machen und herausfinden, wie barrierefrei der öffentliche Raum gestaltet ist.

Lesen Sie auch: Schritt für Schritt zum kompletten Fahrverbot am Karl-Lederer-Platz?

Für Kinder gibt es neben dem Ponyreiten am Sonntagnachmittag auch eine Truck-Hüpfburg. Am Sonntag um 14 Uhr tritt die Tanzgruppe TKD-Dance Mix auf. Um die Verpflegung der Besucher kümmern sich der Motorsportclub Geretsried und das italienische Café Da Daniele.

Anlässlich der Mobilitätstage haben auch die Geretsrieder Geschäfte am Sonntag geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag geht von 12 bis 17 Uhr.

sw

Auch interessant: Wie war Ihr erster Arbeitstag? - Vier Landkreisbürger erzählen