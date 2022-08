Grausamster Mord in der Geschichte Geretsrieds: Vor 25 Jahren zerstückelte Jakob B. seine Schwester

Von: Sabine Schörner

Auf der Suche nach Leichenteilen durchkämmten Dutzende von Polizisten den Stadtwald. © Archiv

Im August vor 25 Jahren ertränkte ein Mann seine Schwester, zerstückelte die Leiche und verscharrte die sterblichen Überreste im Stadtwald.

Geretsried – Geretsrieds späterer Polizeichef Walter Siegmund war damals stellvertretender Inspektionsleiter. Bei seiner Pensionierung 2017 konnte er sich noch gut an die Ereignisse im August 1997 erinnern. „Gewisse Dinge vergisst man einfach nicht.“ Der Täter war damals noch in der Nacht verhaftet worden. Den ganzen nächsten Tag durchkämmten mehrere Dutzend Polizisten den Stadtwald. Die Leichenteile lagen bis zu einem Kilometer weit auseinander.

Der Kopf der 92-Jährigen wurde in der Nähe des Schulzentrums gefunden. „Das war sicher ein erschreckender Anblick für den Beamten“, sagte Siegmund in einem Interview am zehnten Jahrestag der Bluttat. „Aber ich bin bis heute froh, dass es ein Kollege von uns war, der den Kopf entdeckt hat, und nicht ein Spaziergänger.“

Geretsried: Mordfall vor 25 Jahren: Mann zerstückelt Schwester

Ereignet hat sich die Tat in einem Haus, das inzwischen abgerissen ist. Seit Januar 1971 hatte die 92-jährige Maria D. in einer 50 Quadratmeter großen Parterre-Wohnung an der heutigen Graslitzer Straße, damals Kolbenheyerstraße, gewohnt. Anfang 1996, also eineinhalb Jahre vor der Tat, kam ihr Bruder Jakob B. als Spätaussiedler aus Russland und zog bei der Schwester ein.

Von Anfang an muss es zwischen den beiden Streit gegeben haben. Ein Jahr lang hatte sich der 79-Jährige bei der Baugenossenschaft Geretsried um eine eigene Wohnung bemüht. „Erst am Montag war er noch in unserem Büro, um in dieser Sache erneut vorzusprechen“, berichtete der damalige Geschäftsführer der Baugenossenschaft Paul Wolf. Drei Tage später war Maria D. tot.

Abgetrennter Kopf wird im Stadtwald gefunden

Am Tag vor ihrem 93. Geburtstag hatte es zwischen der Schwester und ihrem Bruder erneut Streit gegeben. Maria D. hatte ihm vorgeworfen, er habe ihr Geld gestohlen. Mit einem Holzprügel schlug sie Jakob B. auf die Hand. Daraufhin drehte der 79-Jährige durch: Er drückte seine Schwester in die Badewanne, die bereits mit Wasser gefüllt war, und ertränkte sie. Anschließend zerstückelte er die Leiche mit einem Messer und einer Axt. Danach packte er einige Leichenteile in eine Einkaufstasche mit Rollen und ging zum nahe gelegenen Radweg. Rechts und links des Weges verscharrte er die sterblichen Überreste seiner Schwester mit den Händen. Wieder zu Hause verstaute Jakob B. den Rest des Leichnams in der Tasche und stellte diese in die Badewanne.

Medienrummel: Nachbarn schilderten das Opfer und seinen Mörder als ruhige und nette ältere Herrschaften. © Archiv

Mörder springt vor der Polizei aus dem Fenster

Entdeckt wurde der grausame Mord um kurz nach 21 Uhr. Die Tochter des Opfers hatte die Polizei eingeschaltet, weil sie sich um ihre Mutter Sorgen machte. Mit einer weiteren Verwandten hatte sie gegen 19.30 Uhr die Wohnung an der Graslitzer Straße aufgesucht. Sie traf aber nur ihren Onkel an, der angab, ihre Mutter sei seit Mittag verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt machte er bereits einen verwirrten Eindruck. Bevor er die beiden Frauen aus der Wohnung drängen konnte, bemerkten diese Blutspuren im Badezimmer.

Als die Polizei wenig später an der Wohnungstür klingelte, versuchte Jakob B. zu flüchten. Er sprang aus dem Wohnzimmerfenster, konnte aber von der Polizei gefasst werden. In der Hosentasche hatte er ein zwölf Zentimeter langes Küchenmesser. Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten schließlich auf die Einkaufstasche in der Badewanne. Die Axt hatte der Mörder in einer Kammer unter Regalen versteckt. Noch in den Abendstunden begann die Suche nach den übrigen Leichenteilen. „Sowas hab’ ich noch nie gesehen“, sagte später der Leiter des Erkennungsdienstes. Zur Verstärkung der örtlichen Polizei rückten 20 Beamte der Bereitschaftspolizei an, auch eine Hubschrauber-Besatzung und vier Hundeführer waren im Einsatz.

Laut Nachbarn waren es „nette unauffällige Leute“

Kaum hatte sich die Tat herumgesprochen, umlagerten Fernseh- und Radioteams den Tatort. Reporter stellten den Nachbarn immer wieder die gleichen Fragen und bekamen die gleichen Antworten: „Ruhige, nette und unauffällige Leute“ seien die beiden älteren Herrschaften gewesen. Von Streitereien hätten sie nie etwas mitbekommen.

1998 wird Jakob B. der Prozess gemacht. Vor Gericht bestreitet er die Tat. Seine Schwester sei im Bad unglücklich gestürzt und gestorben, behauptet er. Für den Richter besteht kein Zweifel, dass es sich um Totschlag handelt. Der inzwischen 80-Jährige wird in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo er später auch stirbt.

