Nach coronabedingter Zwangspause: Beliebter Brauch lebt wieder auf

Mit ihren Ratschen waren Jugendliche der Egerländer Gmoi am Karfreitag und -samstag in Geretsried-Gartenberg unterwegs. © Hans Lippert

Nach zweijähriger Pause waren in der Stadt Geretsried wieder Ratschenkinder unterwegs.

Geretsried – Zum insgesamt 75. Mal und erstmals nach einer zweijährigen coronabedingten Pause ließen die Egerländer am Karfreitag und -samstag eine alte Tradition aufleben: Weil die Kirchenglocken an diesem Tag schweigen – im Gedenken an den Tod Jesus’ verbringen die Katholiken den Karfreitag in Stille –, sprangen die Ratschenkinder der Gmoi ein und zogen mit ihren klappernden Ratschen durch den Geretsrieder Stadtteil Gartenberg. Am Samstag hatten sie überdies Spendenbüchsen dabei.

Der Brauch des Osterratschens in Geretsried geht dem Heimatbuch zufolge auf das Jahr 1947 zurück. Und „gerade die Tatsache, dass sich die Buben und – seit 2014 – auch Mädchen jedes Jahr von alleine zusammenfinden“, zeige, „dass es ein wirklich fester Brauch geworden ist“, heiß es in einer Pressemitteilung der Egerländer Gmoi. Zum Abschluss der Streifzüge entzündete die Gmoi auf der Böhmwiese bei Sonnenuntergang ein Osterfeuer.

