Nach fast zwei Jahren ohne Pastor geht Christuskirche neue Wege

Von: Doris Schmid

Markus Wallenstein ist neuer Gemeindereferent. © Evangelisch-freikirchliche Gemeinde

Markus Wallenstein ist neuer Referent der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Geretsried. Fast zwei Jahre war die Kirche ohne Pastor.

Geretsried – Mit einem Einsegnungsgottesdienst begrüßte die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Geretsried ihren neuen Gemeindereferenten Markus Wallenstein. Laut Mitteilung war die Christuskirche knapp zwei Jahre ohne Pastor. Aus diesem Grund entschied man sich, einen neuen Weg einzuschlagen und ein Mitglied aus der Mitte der Christuskirche zum hauptamtlichen Mitarbeiter zu wählen.

Neue Aufgabe für studierten Maschinenbauingenieur

Wallenstein ist seit 2012 festes Mitglied in der Gemeinde und seit vier Jahren Teil der Gemeindeleitung. Der studierte Maschinenbauingenieur war zuletzt Betriebsleiter in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Für ihn sei die neue Aufgabe eine Reaktion auf das Rufen Gottes, sich in Vollzeit in der Gemeinde zu engagieren.

„In den letzten Jahren durfte ich mich ehrenamtlich und mit viel Herzblut in die Arbeit der Gemeinde einbringen und predigen, Gottesdienste leiten und viele seelsorgerliche Gespräche führen“, wird Wallenstein in der Mitteilung zitiert. „Als Teil der Gemeindeleitung ist es mir wichtig, die Gemeinde immer wieder auf ihren ureigenen Auftrag hinzuführen, nämlich für Menschen da zu sein und die Frohe Botschaft in die Welt zu bringen.“ Ihm sei zunehmend klar geworden, wie wichtig ihm diese Themen und vor allem die Menschen sind. „Dafür möchte ich mich in Vollzeit einsetzen.“

Berufsbegleitende Ausbildung

Sein Beruf als Betriebsleiter sei herausfordernd gewesen und habe ihm sehr viel Spaß gemacht. „Nun freue ich mich auf eine ganz andere Herausforderung“, so der 34-Jährige, der in Geretsried aufgewachsen ist. Berufsbegleitend wird sich Wallenstein für diese Aufgabe ausbilden lassen. Die Christuskirche wünscht ihrem neuen Gemeindereferenten alles Gute und vor allem Gottes reichen Segen.

Wallenstein freut sich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Kirchengemeinden, Vereinen, der Stadtverwaltung und das Mitwirken zum Wohl der Stadt. Er ist in dem Gemeindebüro der Christuskirche für Fragen zum Thema Glaube, Seelsorge und Beratung unter der E-Mail-Adresse kontakt@baptisten-geretsried.de oder per Telefon unter 0 81 71/30 99 zu erreichen.

Die Gottesdienste der evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Geretsried finden sonntags um 10 Uhr in der Christuskirche an der Jeschkenstraße 125 statt. Jeder ist willkommen.

