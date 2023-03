In Gelting

Von Peter Borchers

Die Airbags waren aufgegangen, das Auto stand neben der Straße: Die Polizei suchte einen Unfallfahrer - und stieß auf eine Frau, die jetzt ihren Führerschein verliert.

Geretsried – Zwei Notrufe gingen am Samstag gegen 22.35 Uhr in der Geretsrieder Polizeiinspektion ein: Ein 18-Jähriger sowie ein 35-Jähriger meldeten, dass ein verunglücktes Auto mit offenen Airbags auf der Breitenbachstraße in Gelting steht. Vom Fahrer fehle jede Spur, so die Anrufer. Der Wagen hatte zwei Begrenzungssteine am Fahrbahnrand touchiert und war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrtauglich.

Geretsried: Nach Unfall haut die Fahrerin ab: Polizei findet sie mit 1,1 Promille

Die eintreffenden Streifenbeamten konnten über das Kennzeichen die 61-jährige Halterin aus Wolfratshausen ermitteln, sie statteten der Frau zu Hause einen Besuch ab. Die Frau war erheblich alkoholisiert und räumte schließlich ein, am Steuer gesessen zu sein.

Weil der Alkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille anzeigte, begleitete die Polizei die 61-Jährige zur Blutentnahme in die Kreisklinik Wolfratshausen. Ihren Führerschein stellten sie sicher. Da die beiden Begrenzungssteine verschoben waren und Flurschaden – Höhe: circa 300 Euro – entstand, muss sich die Frau wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrerflucht verantworten. Den Schaden an ihrem Auto schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro geschätzt.

