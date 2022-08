Nachruf auf Johann Macher: Er trug seine Heimat stets im Herzen

Von: Doris Schmid

Johann Macher starb am 8. Juli in Pusztavám. © Privat

Johann Macher ist im Alter von 92 Jahren in Pusztavám verstorben. Der Geretsrieder trug das Land seiner Ahnen stets im Herzen.

Geretsried/Pusztavám – Nach der Vertreibung fand er in Geretsried eine neue Heimat. Trotzdem zog es Johann Macher nach der Wende zurück in das Land seiner Ahnen. Kürzlich starb der bekannte und engagierte Pusztavámer im Alter von 92 Jahren.

„Er wurde als einziges Kind von Bauersleuten geboren“, erinnert sich Karl Raminger an seinen guten und langjährigen Freund. „Sie erzogen ihn zu Ehrlichkeit, Fleiß und Liebe zur Arbeit.“ Mit 16 Jahren verlor er seinen Vater, der im Zweiten Weltkrieg schwer verletzt wurde. Nun war es an ihm, die Familie zu unterstützen. Mit der staatlich verordneten Vertreibung der ungarndeutschen Bevölkerung wurde Macher zusammen mit seiner Mutter und Großmutter 1948 in den Osten Deutschlands, damals sowjetische Besatzungszone, ausgewiesen. Dort arbeite der junge Mann in einem Carbon-Betrieb und studierte Chemie.

1954 zog die Familie zu ihren Landsleuten nach Geretsried. Dorthin waren hunderte Pusztavámer mit deutschen Wurzeln wenige Monate vor Kriegsende geflüchtet. Macher arbeitete bei den Firmen Franz Galvanotechnik, Dr. Böhme und Rosner Lacke. „Parallel studierte er weiter“, so Raminger. Er heiratete seine Maria, die er bereits aus Pusztavám kannte, und baute im Blumenviertel ein Haus. Als freiberuflicher Mitarbeiter war Macher außerdem ab Mitte der 1970er-Jahre an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität in der Krebsforschung tätig.

Nicht nur die Forschung interessierte ihn: Auch die Entwicklung seiner neuen Heimat Geretsried lag ihm am Herzen. Von 1960 bis 1978 gehörte er dem Gemeinde- und später dem Stadtrat an. „Dass die evangelische Kirche in der Stadtmitte gebaut wurde, ist auch seinem Einsatz zu verdanken“, berichtet Raminger. „In Pusztavám stand sie am Ortsrand, und das sollte in Geretsried nicht so sein.“ Lange Zeit war Macher auch als Lektor für die Kirche tätig. Trotz der Vertreibung rissen seine Verbindungen nach Pusztavám nicht ab. Tatkräftig unterstützte er den Aufbau einer Freundschaft zwischen Geretsried und seinem Heimatort.

Johann Macher war Ehrenbürger von Székesfehérvár

Nach der Wende besuchte er Verwandte in Ungarn. Sie waren arbeitslos, und Macher gründete 1991 zusammen mit ihnen in Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) eine Firma für Elektronikbauteile. „Anfangs waren sie zu dritt. Heute sind dort über 100 Leute beschäftigt“, erzählt Raminger. Für sein Engagement hat Macher die ungarische Staatsbürgerschaft wieder erlangt. Diese war ihm wie allen anderen nach dem Krieg in Ungarn verbliebenen Deutschstämmigen im Zuge der Vertreibung aberkannt worden. Auch zum Ehrenbürger von Székesfehérvár wurde der Unternehmer laut Raminger ernannt.

Zusammen mit seiner Frau lebte Macher außerhalb von Pusztavám umgeben von viel Natur. Er unterstützte die dortige deutsche Minderheit aktiv und finanziell – vor allem die Blaskapelle und den Chor.

Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn verliert „geschätztes Mitglied“

Bis zum Tod seiner Gattin vor zehn Jahren kam Macher häufig nach Geretsried, um Freunde und Bekannte wieder zu sehen. Selbstredend war er Mitglied der Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn – seit seiner Ankunft in Geretsried. Lebensfreude, Geselligkeit und Menschlichkeit hätten ihn ausgezeichnet. „Wir verlieren ein engagiertes und geschätztes Mitglied, das in unseren Herzen bleiben wird“, sagt Vorsitzender Raminger über seinen Freund, den er oft besuchte.

Macher starb am 8. Juli. Er wurde auf dem Friedhof in Pusztavám begraben. (nej)

