Stadt mit angespanntem Wohnungsmarkt: Regierung will Bauen erleichtern

Von: Susanne Weiß

Der Bau von Mietwohnungen soll erleichtert werden. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Regierung will mit dem Baulandmobilisierungsgesetz die Schaffung von Mietwohnungen erleichtern. Davon könnte Geretsried profitieren.

Geretsried – Wer in der Vergangenheit eine Wohnung in der größten Stadt im Landkreis gesucht hat oder derzeit verzweifelt Immobilienportale durchforstet, weiß, wie schwierig es ist, eine Bleibe zu finden. Geretsried hat das jetzt auch schriftlich. Die Stadt gehört zu den 208 von insgesamt 2056 bayerischen Kommunen, bei denen der Wohnungsmarkt „angespannt“ ist. Abhilfe verspricht das Bundesgesetz zur Mobilisierung von Bauland.

Geretsried: Neubau von Mietwohnungen sollen Wohnungsmarkt entspannen

Das sogenannte Baulandmobilisierungsgesetz ist bereits vergangenes Jahr in Kraft getreten. Die Bayerische Staatsregierung hat es kürzlich in eine Verordnung gegossen und darin Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt bestimmt. In die Klassifizierung sei ein „ganzer Wust an Bewertungen“ eingeflossen, berichtete Christian Müller vom Bauamt am Dienstag in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrats.

Ein angespannter Wohnungsmarkt liegt demnach vor, wenn Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt. Außerdem muss die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen. Ein weiterer Indikator ist, dass die Wohnbevölkerung wächst, „ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforderlicher Wohnraum geschaffen wird“. Und dass geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht.

In Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt soll gezielt neuer Wohnraum entstehen

Müller informierte das Gremium darüber, was es für Geretsried bedeutet, zu den Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt zu gehören. „Dank unserer Verordnung können in diesen Städten und Gemeinden leichter Wohnungen gebaut werden, ohne dass vorher der Bebauungsplan geändert werden muss. Besonders das kommt den Verantwortlichen vor Ort sehr gelegen, weil so Aufstockungen von Wohngebäuden und Nachverdichtungen schneller genehmigt werden können“, zitierte er Bayerns Bauminister Christian Bernreiter. So solle mehr neuer Wohnraum gezielt in den Städten und Gemeinden entstehen, in denen viele Menschen danach suchen. „Außerdem erhalten die Städte und Gemeinden an brachliegenden oder unbebauten Grundstücken ein erweitertes Vorkaufsrecht.“ Die verschiedenen Optionen sind zunächst bis Ende 2024 beziehungsweise 2026 befristet.

Die meisten Inhalte der Verordnung könnten wohl nur mit einem Baurechtsanwalt umgesetzt werden, gab Müller zu bedenken. „Ich denke, das Wichtigste für uns ist, bei Bebauungsplänen entsprechend mehr Wohnraum zulassen zu können“, betonte der Leiter des Fachbereichs Bauen im Rathaus.

Baulückenkataster soll aktualisiert werden

Stadträtin Ann-Kathrin Güner (Freie Wähler) wollte wissen: „Wie können wir kontrollieren, dass die so geschaffenen Mietwohnungen auch zu vernünftigen Preisen angeboten werden?“ Laut Müller ändert sich nichts an der bisherigen Verfahrensweise, wenn ein Bauwerber auf die Stadt zukommt. Ein Problem sei, dass die Bodenpreise nicht erfasst worden seien. Arthur Wolfseher (SPD) fürchtete, dass dadurch zu hohe Gebäude in Gebieten mit Einfamilienhäusern entstehen. Bei allem „muss die Gemeinde mitspielen“, erwiderte Müller. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) regte an, ein Baulückenkataster zu erstellen. Wie Stadtbaurat Rainer Goldstein berichtete, gebe es eine Liste von 2016/ 2017. Sie soll ergänzt werden.

sw

