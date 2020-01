Neue Auflagen bedrohen die Kulturbühne Hinterhalt

Die Zukunft der Kulturbühne Hinterhalt ist gefährdet: Wenn die neuen Auflagen des Landratsamts umgesetzt werden, wird Wirtin Assunta Tammelleo wohl Schluss zu machen.

Geretsried – Seit 1991, also seit fast 30 Jahren, gibt es den Geltinger Hinterhalt. Mag sein, dass die Bühne, auf der sich Andersdenkende, Freigeister und Atheisten tummeln, ihre Gegner hat. Doch auch sie werden zugeben müssen: Ohne den Hinterhalt wären die Stadt Geretsried und der ganze Landkreis kulturell ärmer. Der aktuellen Betreiberin Assunta Tammelleo (59) gelingt es nämlich immer wieder, die besten deutschsprachigen Kabarettisten in den Münchner Süden zu locken, von Gerhard Polt über Josef Hader bis hin zu HG Butzko – von bekannten Bands ganz zu schweigen. Doch jetzt droht wegen behördlicher Auflagen das Aus. „Es geht ans Eingemachte“, sagt Tammelleo.

Das Problem besteht darin, dass die Auftritte renommierter Künstler teuer sind. Sie werden querfinanziert, und zwar durch die Einnahmen, die Tammelleo durch die Vermietung des Hinterhalts für private Partys erzielt. „Vom Kulturbetrieb kann keiner überleben“, sagt sie. „Wenn ich den Hinterhalt nicht auch für Geburtstagsfeiern und andere Events vermieten kann, kann ich zusperren.“ Und eben diese Vermietung würde durch die neuen Auflagen erheblich erschwert.

Ausgangspunkt für das Landratsamt waren offenbar Beschwerden von Anwohnern über den Lärm. Tammelleo wundert sich zwar ein bisschen, dass sie mitten im Gewerbegebiet überhaupt solche hat. Und sie findet es auch nicht korrekt, dass sich diese Nachbarn niemals bei ihr direkt gemeldet, sondern gleich an die Behörden gewandt haben. Aber wie dem auch sei: Sie muss sich nun mit den drohenden Einschränkungen auseinandersetzen.

Hart treffen würde die Bühne zum einen die geforderte Reduzierung der Personenzahl auf 199 für beide Räume. „Da ist der Hinterhalt nicht einmal zu zwei Drittel voll“, so Tammelleo. Zu vielen der Partys, die im Hinterhalt gefeiert werden, kommen deutlich mehr Gäste. Das heißt: Die Interessenten würden anderswo feiern, die Gage für Hader und Co. wäre nicht mehr zu zahlen. Und: Ab 22 Uhr sollen nach dem Willen der Behörden in Zukunft die Fenster und Türen geschlossen werden. Das empfindet die gebürtige Baden-Württembergerin als große Ungerechtigkeit. „Es ist doch vollkommen unerheblich, mittels welcher Maßnahmen wir die zulässigen Emissionswerte einhalten.“

Besonders ärgert sich die Hinterhalt-Wirtin, Trägerin des Bayerischen Verdienstordens, über die Tatsache, das sie vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist. Es sei eine Besonderheit des bayerischen Gaststättenrechts, dass es keine Möglichkeit zum Widerspruch gibt. Insofern droht schlimmstenfalls eine juristische Auseinandersetzung. Deshalb hat sie kürzlich die Gäste einer Kultur-Veranstaltung um Spenden gebeten. Das Geld floss reichlich, den Hinterhalt wollen sie alle nicht missen.

Nachdem ein Gespräch mit einer Sachbearbeiterin ohne Ergebnis verlaufen ist, hat Tammelleo Kontakt zu Landrat Josef Niedermaier aufgenommen, um das drohende Aus abzuwenden. Sie hat sogar ganz undiplomatisch mit einem Sitzstreik vor der Kreisbehörde gedroht.

Das Landratsamt bestätigt die aktuellen Schwierigkeiten. „Ja, es gibt Gesprächsbedarf“, so Sprecherin Sabine Schmid. Nach ihrer Auskunft soll demnächst ein Runder Tisch einberufen werden, an dem der Landrat selbst, Vertreter des Landratsamts, der Stadt Geretsried, der Polizei sowie Tammelleo selbst teilnehmen werden. Die will einen Anwalt mitnehmen. „Ich hoffe sehr auf eine gute Lösung.“