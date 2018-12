Geretsried: Neue bayerische Welle - Musiker Mathias Kellner stellt sein neues Album vor

Aufräumen mit der guten alten Zeit: Niederbayer Mathias Kellner präsentiert im Hinterhalt in Geretsried sein neues Album „Tanzcafe Memory“.

Geretsried – Mathias Kellner spielt gerne mal in einem Bushäuschen, Er ist aber auch auf den renommierten Bühnen zu Hause. Am Donnerstag, 13. Dezember, kommt der niederbayerische Liedermacher in den Geltinger Hinterhalt. Im Gepäck hat er sein neues Album „Tanzcafé Memory“. Kellner stöbert gerne in der Vergangenheit. Auch in seinem fünften Album arbeitet der gebürtige Straubinger die Zeit seiner Jugend auf – fernab von „kitschiger Landhausmoden-Romantik“, wie er sagt. In seinen Liedern „Vom wuidn Hund“ und vom „Mo, der in d’Schwammerl geht“ steckt tiefes Gefühl und feine Ironie. Unsere Mitarbeiterin Andrea Weber sprach mit dem 34-Jährigen.

Herr Kellner, „Tanzcafé Memory“ heißt Ihre neue CD. Was steckt dahinter?

In meiner Jugend gab es viele dieser runtergekommenen Musikbars aus den 1960er Jahren. Das war ein Treffpunkt für alle. Sehr skurril, aber mit einem gewissen Charme. Ein solches fiktives Tanzcafé war die Grundlage für das neue Album.

Ihr Lieblingsthema ist die Vergangenheit. Sie verarbeiten gerne Kindheit und Jugend in Ihren Liedern. Warum keinen Blick in die Zukunft wagen?

Meine Kindheit war eine sehr intensive Zeit. Es ist die Zeit, die einen Menschen prägt, was aus ihm später wird. In dieser Zeit lernst du mit Glück, Trauer, Wut umzugehen. Es ist quasi der Nährboden für gute und schlechte Angewohnheiten. „Des mach i immer scho so“, wenn Sie verstehen, was ich meine. Unter Umständen braucht man lange, um diese festgefahrenen Einstellungen zu lösen. In meinen Liedern beschreibe ich meine Vorstellungen vom Leben und der Welt.

Sie sagen, Sie wollen mit dem „Klischee von der guten, alten Zeit aufräumen“. War die alte Zeit für Sie nicht gut genug?

Die Zeiten waren sogar sehr gut, vor allem in der Erinnerung. Glückliche Erlebnisse speicherst du besser ab, als sie tatsächlich waren. Das versuche ich in meinen Songs herauszuarbeiten. Wer sagt, „mei früher ohne Handy, war des sche“, das stimmt so nicht. Es gibt vieles, was heute viel einfacher ist. Ich will keinen Bruch mit der Vergangenheit machen, sondern einfach differenzieren, was wirklich gut war und was nicht.

Sie waren als Musiker 2007 mit Claudia Koreck und Katie Melua auf Deutschlandtour. Nebenbei entstand Ihr erstes Album „The Ocean Life“. Warum sind Sie heute auf den Trend des Heimatsounds aufgesprungen? Weil‘s Mode ist?

Nein, ganz und gar nicht. Damals mit der englischsprachigen Band war alles gesagt und getan, was ich machen wollte. Ich war mehrere Jahre mit der Band unterwegs. Durch Claudia Koreck lernte ich die neue bayerische Welle mit dieser frischen bayerischen Art kennen. Das hat mich gejuckt.

Seit 2017 gibt es ein neues englischsprachiges Album, „The Basement Tape“. Also sind Sie in beiden Genres daheim.

Meine Band war nie weg. Wir haben nur eine Pause gemacht.

Sie sind bekannt dafür, dass Sie gerne mal in einem Bushäuschen spielen. Was macht den Reiz aus?

Im Vergleich zu einem angekündigten Auftritt auf einer Bühne kommen hier die Leute vom Ort. Sie setzen sich hin und hören zu. Ich find’s spannend, wie sie reagieren. Die einen rutschen näher, andere gehen wieder weg. Wenn Ihr mir sagt, wo es ein schönes Bushäuschen gibt und Ihr ladet mich ein, dann komme ich gerne.

Info

Mathias Kellner präsentiert sein neues Album „Tanzcafé Memory“ am Donnerstag, 13. Dezember, ab 20 Uhr in der Geltinger Kulturbühne Hinterhalt. Karten zum Preis von 23 Euro gibt es an der Abendkasse oder für 19 Euro (plus Gebühr) im Vorverkauf bei Bücher Ulbrich und Sport Utzinger in Geretsried. Reservierungen sind auch per E-Mail an info@hinterhalt.de möglich.