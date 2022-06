Geretsried: Neue Dialogreihe für Bürger startet am 4. Juni

Von: Susanne Weiß

Mit Lebkuchenherzen und Luftballons tourten Ansprechpartner der Stadt 2018 an verschiedene Orte. © Archiv

An fünf Terminen besuchen Bürgermeister Michael Müller, Stadträte und Rathausmitarbeiter die Geretsrieder Ortsteile. Los geht‘s am Samstag, 4. Juni.

Geretsried – Mit „Mein Geretsried – Dialog direkt“ tourten Bürgermeister und Stadtverwaltung im Jahr 2018 durch die verschiedenen Stadtteile. Die Bürgerbeteiligung sollte mit neuen Formaten fortgesetzt werden, doch nach der Kommunalwahl bremste die Corona-Pandemie solche Ideen aus. Jetzt plant die Stadt eine Neuauflage: „Dein Geretsried – Dein offenes Ohr!“ heißt die Veranstaltungsreihe, die am kommenden Samstag, 4. Juni, startet.

Neue Dialogreihe für Bürger startet im Dorfladen Gelting

An fünf Terminen besuchen Bürgermeister Michael Müller sowie Vertreter des Stadtrats und der Stadtverwaltung die Geretsrieder Stadtteile. „Wir haben es schmerzlich vermisst, mit den Bürgern in Kontakt zu treten“, berichtet Rathaussprecher Thomas Loibl. Der Bürgermeister habe zwar durchgehend donnerstags seine Sprechstunde angeboten, zwischenzeitig kontaktlos übers Telefon. Doch ihm sei sehr daran gelegen, mit den Stadträten Möglichkeiten zum Austausch zu schaffen. Auch die Open-Air-Sprechstunde auf dem Grünen Markt solle demnächst wieder angeboten werden.

Eine Voranmeldung ist nicht nötig

Aber zunächst freuen sich Rathauschef, Stadträte und Stadtverwaltung laut Mitteilung auf einen „spannenden Dialog“ im Format „Dein Geretsried – Dein offenes Ohr!“. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, jeder kann einfach vorbeikommen. Vor Ort gibt es Informationen zu den unterschiedlichen relevanten Themen der Stadtentwicklung im jeweiligen Stadtteil, die Gelegenheit zum Austausch und auch persönliche Anliegen vorzutragen.

Stadt schaltet Online-Befragung für vier Wochen frei

Wer an dem Termin in seinem Stadtteil keine Zeit hat, kann sich trotzdem äußern: Jeweils drei Wochen vorher und eine Woche nachher schaltet die Stadt über ihre Homepage eine Online-Befragung frei. „Dort gibt es auch ein freies Feld für Anmerkungen“, erklärt Loibl. Vor Ort kann man auch mitmachen, das Rathaus hat dazu zwei Tablets organisiert.

„Dein Geretsried – Dein offenes Ohr!“ startet am Samstag, 4. Juni, am Dorfladen in Gelting. Die Vertreter der Stadt stehen von 10 bis 12 Uhr bereit. Am Standort Bücherei/Schulzentrum ist die Veranstaltung am Freitag, 24. Juni, von 13 bis 15 Uhr geplant. Für die Sudetenstraße steht der Termin am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 12 Uhr im Kalender. Am Karl-Lederer-Platz gibt es das Gesprächsangebot am Freitag, 8. Juli, von 16 bis 18 Uhr. Den Abschluss bildet Stein am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 12 Uhr.

