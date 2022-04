Geretsried: Neue Flüchtlinge, neue Aufgaben

Von: Susanne Weiß

Teilen

Auch nach Geretsried kommen Flüchtlinge aus der Ukraine (Symbolbild) © IMAGO/i-Images

Vor allem niederschwellige Sprachkurse für die neuen Flüchtlinge in Geretsried sind notwendig. Das wurde beim jüngsten Integrationsforum deutlich.

Geretsried – Integration ist eines der großen Themen in der größten Stadt im Landkreis. 114 Nationen leben hier zusammen. „Das Thema Integration beschäftigt die Stadt Geretsried seit 1946 mit der Ankunft der ersten Heimatvertriebenen“, schreibt Bürgermeister Michael Müller im Integrationskonzept. Vor fünf Jahren wurde es verfasst, um Bemühungen und Erfolge aufzuzeigen, Leitbilder und Ziele zu identifizieren sowie Bedarfe zu ermitteln. Jetzt wird es aktualisiert.

Helferkreis wird auf neue Füße gestellt

„Mit neuem Schwung und vor allem auch neuen Aufgaben wollen wir die Integrationsarbeit in Geretsried fortführen“, erklärte Hannah Schreyer, die beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit die Koordinationsstelle „Integration Aktiv“ (IAG) betreut, beim jüngsten Integrationsforum. Seit Anfang Januar sind afghanische Ortskräfte im Übergangswohnheim an der Jahnstraße untergebracht. Nun kommen Flüchtlinge aus der Ukraine hinzu. IAG stellt den Helferkreis, der bislang hauptsächlich Asylbewerber unterstützt hat, deshalb auf neue Füße. „Es haben sich schon einige neue Ehrenamtliche gemeldet“, berichtet Schreyer auf Nachfrage unserer Zeitung. Nun sei die Herausforderung, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie Strukturen aufzubauen.

Bürgermeister ermutigt zum Zusammenhalt

Beim Integrationsforum ermutigte Bürgermeister Michael Müller die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – etwa 30 aus unterschiedlichen Bereichen – zum Zusammenhalt in der Geretsrieder Stadtgesellschaft. „Jeder und jede von uns wird gebraucht und sollte zuversichtlich bleiben – denn wenn nicht wir, wer dann“, wird der Rathauschef in einer Pressemitteilung zitiert. Er hob außerdem hervor, dass die Menschen selbst keine „Krise“ seien, sondern eine Aufgabe. „Jede Medaille hat zwei Seiten, wir können uns mit der angespannten Lage auch weiterentwickeln und mit Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft reagieren.“

Knapper Wohnungsmarkt und geringe Kita-Plätze

In Arbeitsgruppen tauschten sich die Beteiligten über ihre Erfahrungen in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Bildung, Sprache und soziale Teilhabe aus. Dabei seien der knappe Wohnungsmarkt und die geringen Kita-Plätze als Herausforderung ausgemacht worden, so Schreyer. In puncto Arbeit bemerke man eine generelle Verbesserung. Die Geflüchteten aus den Jahren 2015 und 2016 seien inzwischen grundsätzlich sehr gut integriert.

Vor allem Sprachkurse sind nötig

„Aktuell brauchen wir hauptsächlich Sprachkurse, vor allem niederschwellige“, sagt Hannah Schreyer. Flüchtlinge aus der Ukraine und afghanische Ortskräfte in Geretsried haben bereits eine Aufenthaltsgenehmigung, aber oft gebe es bürokratische Hürden, bis geklärt ist, welchen Deutschkurs die Menschen belegen dürften. Um ihnen schnell helfen zu können, organisiere der Helferkreis zusammen mit Schulen und Kindergärten beispielsweise eine Begleitung zu Elternabenden und ein zielgerichtetes Vokabular.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

All das werde in das bestehende Integrationskonzept eingepflegt, so Schreyer. Die Ziele von vor fünf Jahren blieben grundsätzlich bestehen. Aber „wir haben sie genauer ausformuliert“. Das aktualisierte Konzept wird im Internet auf www.jugendarbeit-geretsried.de veröffentlicht.

sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.