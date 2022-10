Verstärkung beim TVJA: Sieben auf einen Streich

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit Herz und Seele dabei: Rudi Mühlhans (Geschäftsführer) Anja Damm, Diana Barbu, Kerstin Halba (TVJA-Vorsitzende), Marina Meyndt, Enzo Bariffo unten: Victoria Glück und Jan Gärtner © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried stellt seine neuen Mitarbeiter vor. Diesmal verstärken gleich sieben das Team in verschiedenen Bereichen.

Geretsried – Gleich sieben neue Mitarbeiter verstärken das Team des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried (TVJA): Anja Damm (40) und Diana Barbu (39) unterstützen Kinder als Schulbegleiterinnen. Enzo Bariffo (42) wird als Individualbegleiter im AWO-Kindergarten eingesetzt und Jan Gärtner (21) in der offenen Jugendarbeit sowohl im Ein-Stein als auch im Saftladen. Victoria Glück (23) kümmert sich um die Schüler der gebundenen Ganztagesschule an der Adalbert-Stifter-Mittelschule. Schlagzeuglehrer Joshua Kanus ruft eine Neigungsgruppe „Percussion“ an der Karl-Lederer-Mittelschule ins Leben. Und zu guter Letzt ist Marina Meyndt (36) jetzt beim TVJA für die personellen Abwicklungen zuständig.

Geretsried: Neue Mitarbeiter beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried

„So viele neue Kollegen hatten wir noch nie“, sagt Geschäftsführer Rudi Mühlhans. „Ebenso, dass wir nun gleich drei Begleitpersonen stellen.“ Eines haben alle gemeinsam: „Es ist genau das, was ich mir als Arbeit vorgestellt habe, wo ich mich am richtigen Platz fühle“, fasst es Marina Meyndt zusammen.

Victoria Glück und Jan Gärtner studieren beide „Soziale Arbeit“ in Benediktbeuern. Die Beuerbergerin ist bereits im siebten Semester. „Ich möchte das Gelernte in die Praxis umsetzen“, sagt sie. „Mit Jugendlichen zu arbeiten, ist vielfältig und interessant. Ich will sie dabei unterstützen, mit sich zufrieden zu sein.“ Dazu gehört auch, sich bei Bedarf als Gesprächspartnerin und Ratgeberin zur Verfügung zu stellen. Ähnlich sieht das Jan Gärtner. Der 21-Jährige aus Waldkraiburg ist im fünften Semester und hat bereits Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit als Betreuer gesammelt.

Diana Barbu ist ursprünglich Juristin und kommt aus Siebenbürgen. „Ich habe durch Freunde vom Trägerverein erfahren – und das, was ich gehört habe, hat mich begeistert.“ Sie ist Schulbegleiterin für eine Erstklässlerin an der Karl-Lederer-Grundschule, soll heißen, dass sie in jedem Bereich des Schulalltags zur Stelle ist – egal, ob es sich um das Verstehen eines Arbeitsblattes handelt oder um das Heranführen an bestimmte Aufgaben. Desgleichen macht Anja Damm. Die Postzustellerin ist an der Franz-Marc-Schule eingesetzt, um Kindern individuell bei den an sie gestellten Aufgaben zu helfen. Enzo Bariffo (42), Psychologe mit Wurzeln in Argentinien, kümmert sich als Individualbegleiter im Kindergarten der AWO um die Jüngsten. „Eine tolle Erfahrung“, urteilt er.

Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried stellt seine neuen Mitarbeiter vor

Ziel ist es, dass die Eigenständigkeit der Kinder und Jugendlichen gefördert wird. „Junge Menschen“, betont Geschäftsführer Rudi Mühlhans, „sollen befähigt werden, das alles selbst zu leisten. Wir wollen sozusagen überflüssig in der Begleitung werden.“ Dass der Bedarf an Schul- und Individualbegleitern vorhanden ist, lässt sich nicht abstreiten. „Aber es kann auch nicht sein, dass wir hier die Feuerwehr spielen. Gemeinsame Erziehung und Bildung sollte im Bezug auf Inklusion normal sein.“ Der Geschäftsführer nennt Zahlen: 22 seiner 41 Mitarbeiter sind als externe Unterstützer an Schulen eingesetzt, „von der Schulbegleitung über Ganztagsbetreuung bis zur Schul- und Jugendsozialarbeit“.

Bis auf Meyndts Stelle in der Verwaltung sind die Arbeitsplätze laut der TVJA-Vorsitzenden Kerstin Halba auf ein Jahr befristet. Arbeitsverträge seien nur dort befristet, „wo es aufgrund der befristeten Bewilligung von Aufträgen erforderlich ist.“ Bei seelischen Einschränkungen übernimmt die Finanzierung das Jugendamt, bei körperlichen und geistigen der Bezirk.

sh

