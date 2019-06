Neue Tagesstätte für Menschen mit Behinderung: „Rauskommen und Spaß am Leben haben“

Eine Tagesstätte für Menschen mit körperlichen und psychischen Erkrankungen errichtet „Das soziale Netzwerk“ in Gelting.

Gelting – Noch sind die Räume an der Leitenstraße in Gelting eine Baustelle. Doch bis zum 1. Oktober soll alles fertig sein. Die Gemeinnützige Unternehmergesellschaft „Das soziale Netzwerk“ will im Gewerbegebiet eine Tagesstätte für Menschen mit Behinderung eröffnen. „Das ist ein super Platz, die Räume sind groß genug und draußen ist ein Garten mit Weiher“, erklärt Geschäftsführerin Elfi Blank-Böckl.

Geplant sind 42 Plätze, wobei Geschäftsführerin Blank-Böckl und Pflegedienstleiterin Elisabeth Heigl mit 23 anfangen und langsam wachsen wollen. „Wenn die Tagesbetreuung voll ist, beschäftigen wir zehn Mitarbeiter - Sozialpädagogen, Betreuungsassistenten und Pflegekräfte“, so die Geschäftsführerin.

Profitieren soll eine große Zielgruppe. Die Tagesstätte ist gedacht für Menschen mit körperlichen und psychischen Erkrankungen jeden Alters. Blank-Böckl: „Diesen Menschen wollen wir die Möglichkeit geben rauszukommen und wieder Spaß am Leben zu haben.“ Im Geltinger Gewerbegebiet will „Das soziale Netzwerk“ für eine Tagesstruktur sorgen. Denkbar seien Gartenarbeit, Yogakurse, künstlerische Aktivitäten und gemeinsame Koch- oder Backaktionen. „Wir wollen Dinge anbieten, die man gemeinsam machen kann“, so Blank-Böckl. Das ganze Angebot soll niederschwellig ablaufen, damit die Betroffenen nicht viele Anträge ausfüllen müssen. Die Zulassung bei der Pflegekasse sei beantragt, auch der Bezirk soll involviert werden, erklärt Blank-Böckl. Einfach ist die Gründung einer Tagesstätte allerdings nicht. Die Geschäftsführerin ärgert sich, dass ihr viele Steine in den Weg gelegt werden. „Es ist sehr schwer, die richtigen Ansprechpartner zu finden.“

„Das soziale Netzwerk“, das seit zehn Jahren besteht, betreibt bereits fünf Wohngruppen und und mehrere Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung im Landkreis. Zudem ist seit einem Jahr ein Pflegedienst angeschlossen. Der Stützpunkt befindet sich ebenso lange im Geltinger Gewerbegebiet. „Unser Pflegedienst hat eine Stundentaktung, aber wir haben festgestellt, dass manche Menschen mehr brauchen als nur eine Stunde am Morgen“, erklärt Blank-Böckl. Viele der Patienten hätten wenig Sozialkontakte, ergänzt Heigl. „Sie haben eine starke Bindung zu uns“, so die Pflegedienstleiterin.

Lesen Sie auch: Kleiner Kater wird von Fluten in Becken gespült - Er hat keine Chance, dann passiert Wunder

Der Hausverwalter des Gebäudes war offen für den Umbau des Souterrains in eine Tagesstätte - im Erdgeschoss betreibt das Netzwerk den Pflegedienst, berichtet Blank-Böckl. Auch der Bauausschuss des Geretsrieder Stadtrats hat der Nutzungsänderung des Hauses an der Leitenstraße zugestimmt. Aktuell werden die fünf großzügigen Räume, die zuvor als Lagerflächen dienten, hergerichtet. Es werden eine Küche mit Kochinsel und ein behindertengerechtes Bad eingebaut. Im Garten fehlt noch ein Zaun.

Auch interessant: Aus für das Tiny-House-Projekt in Gelting?

In Geretsried und Umgebung gibt es bereits zwei Tagesstätten, eine für Demenzpatienten und eine für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Als Konkurrenz sieht die Geschäftsführerin das neue Angebot in Gelting keinesfalls. Sie möchte vielmehr eine Lücke schließen. „Wir sehen uns als Bindeglied zwischen Heimaufenthalt und Zuhause sein.“

sw

Lesen Sie auch: Deshalb steigt der Dorfladen in den Onlinehandel ein