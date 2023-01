Nicht angeleinter Hund beißt 16-Jährigen ins Bein

Von: Doris Schmid

Mutmaßlich eine Bulldogge hat einen jungen Geretsrieder gebissen. (Symbolfoto) © dpa/Christin Klose

Mutmaßlich eine Bulldogge hat einen jungen Geretsrieder gebissen. Der 16-Jährige wurde leicht am Oberschenkel verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Geretsried - Ein Geretsrieder hielt sich am Donnerstag gegen 3.55 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße in Geretsried auf, als plötzlich ein nicht angeleinter Hund auf ihn zulief und ihn in den Oberschenkel biss. Der 16-Jährige wurde dadurch laut Pressebericht leicht verletzt.

Der Halter des Tieres, eine unbekannte Begleitperson und der Hund flüchteten. Bei dem Vierbeiner soll es sich um eine schwarz-weiße Bulldogge handeln. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten Hundehalter und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0 81 71/9 35 10 zu melden.

