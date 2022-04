Seltener Brauch an den Kartagen: Ratschenkinder klappern wieder

Von: Susanne Weiß

Bereiten sich auf die Kartage vor: Ein Teil der gut 35 Ratschenkindern mit ihren Anführern (ab 2. v. li.) Jonas Sandrock (18), Nico Kreutscher (20), Tobi Heynig (20) und Eva Hildebrand (14) freuen sich, dass sie wieder losziehen können. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Ratschenkinder sind wieder unterwegs. Einem alten Brauch folgend ersetzt die Egerländer Gmoi die Kirchenglocken an den Kartagen.

Geretsried – Eine Sammlung längerer Äste und kleinerer Stöcke liegt schon auf der Böhmwiese verteilt. Ganz reicht es aber noch nicht. Die Mädchen und Buben ziehen noch mehr Altholz aus dem umliegenden Gebüsch. Es ist ein einziges Gewusel. Mittendrin: Jonas Sandrock. Der 18-Jährige ist heuer Oberanführer der Ratschenkinder.

An diesem späten Nachmittag ist Material fürs Osterfeuer sammeln angesagt. Es wird am Samstagabend nach getaner Arbeit auf der Böhmwiese angezündet. Diesmal haben die Egerländer etwas später mit der Vorbereitung angefangen. „Wir wussten erst nicht, ob wir das Feuer machen können, wegen der Waldbrandgefahr“, erklärt Sandrock.

Osterratschen war lange Zeit den Buben vorbehalten

Was aber schon länger feststeht: Die Ratschenkinder können am Karfreitag und Karsamstag wieder durch Gartenberg in Geretsried ziehen. In den vergangenen zwei Jahren musste der Brauch coronabedingt pausieren. „Ich habe es schon vermisst. Ich wusste gar nicht, was ich Ostern machen soll“, sagt Nico Kreutscher. Der 20-Jährige unterstützt Sandrock als Anführer, ebenso wie Tobi Heynig (20) und Eva Hildebrand (14). Mit letzterer gibt es erstmals eine weibliche Anführerin.

Überhaupt war das Osterratschen bis 2014 den Buben vorbehalten. „Mein Bruder durfte mitgehen und ich nicht. Das war so gemein“, erinnert sich Karin Hüttel. Die 46-Jährige hilft als Erwachsene bei der Organisation. Die Öffnung für Mädchen kam erst, weil die Gruppe an Ratschenkindern so geschrumpft war, dass nicht mehr alle Routen besetzt hätten werden können. „Dass sie sich dafür interessieren, zeigt, dass es eine gute Entscheidung war“, findet Sandrock mit Blick auf die Mädchen, die fröhlich über die Böhmwiese rennen. Es sei nicht selbstverständlich, dass Kinder Lust haben, an zwei Tagen früh aufzustehen und jeweils insgesamt drei Stunden über die Straßen zu marschieren.

Egerländer Gmoi lebt Brauch seit über 70 Jahren

Der Brauch, den die Egerländer Gmoi seit über 70 Jahren am Leben hält, besagt, dass die Ratschenkinder an den Kartagen das Läuten der Kirchenglocken ersetzen. Sie schweigen an diesen Tagen, weil sie der Legende nach zurück nach Rom geflogen sind. Die Heranwachsenden schnallen sich sogenannte Klapperkästen oder Rumpelkisten um den Hals, mit denen sie reichlich Krach erzeugen können.

Eigentlich ist mit 16 Jahren Schluss für die Ratschenkinder. Durch die zweijährige Pause sei aber eine Lücke entstanden, sodass heuer niemand als Anführer die Verantwortung für die einzelnen Routen übernehmen konnte. Deswegen sind Sandrock, Kreutscher und Heynig noch mal eingesprungen. „Wir müssen schauen, dass die Tradition nicht stirbt“, betont Heynig. Wer altersbedingt aus der Gruppe ausscheidet, wird traditionell in den Schwaigwaller Bach geschubst. Die jungen Männer hoffen aber, dass sie verschont werden. Einmal haben sie es ja schon hinter sich gebracht. „Das war ganz schon kalt. Noch mal mache ich das nicht“, sagt Sandrock. Wobei – Wasser ist gerade eh nicht da. Das Bachbett ist trocken.

Info

Die Ratschenkinder der Egerländer Gmoi ziehen am Karfreitag und Karsamstag jeweils von 6 bis 7, 11 bis 12 und 17 bis 18 Uhr mit ihren Holzratschen durch Gartenberg. Am Samstag haben sie verplombte Sammelbüchsen dabei und bitten um Spenden fürs Osterratschen. Das Geld teilen die Kinder gerecht unter sich auf. Zum Abschluss entzünden sie mit dem Sonnenuntergang das Osterfeuer auf der Böhmwiese.

