Ex-Fußballprofi Paul Breitner teilt Mittagessen aus

Wirbt für den Malteser-Menüservice: Schirmherr Paul Breitner (re.) begleitete eine Tour in Geretsried. © Privat

Vom Spielmacher zum Schirmherr: Ex-Fußballprofi Paul Breitner wirbt auf einer Tour durch Geretsried für Malteser-Mahlzeitenpatenschaften.

Geretsried – Paul Breitner kämpfte als Fußballspieler beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft jahrelang um den Sieg. Seit 2019 setzt er sich für bedürftige Seniorinnen und Senioren ein. Als Schirmherr der Malteser-Mahlzeitenpatenschaften ermöglicht er ihnen ein kostenloses Mittagessen über den Menüservice des Hilfsdienstes im Erzbistum München und Freising. Kürzlich begleitete der Welt- und Europameister eine Tour durch Geretsried, berichtet die katholische Organisation.

Geretsried: Paul Breitner wirbt für Malteser-Mahlzeitenpatenschaften

Der ehemalige Fußballprofi staunte nicht schlecht, als er in der größten Stadt im Landkreis einen alten Bekannten wiedertraf. Heinz K., seinen vollen Namen nennt der Geretsrieder nicht, war vor 50 Jahren Pächter der Gasolin-Tankstelle an der Schlierseestraße in Giesing – und Breitner sein Stammkunde. „Kennst mich noch?“, begrüßte der 78-Jährige den ehemaligen Fußballprofi. Er sei „ausgeflippt“, als er erfahren habe, dass Breitner ihn besuchen werde, heißt es in der Mitteilung der Malteser. Für Unterstützung mit täglichem Mittagessen sei er dankbar, wird Heinz K. weiter zitiert. Er leidet an Diabetes und das Gehen fällt ihm schwer. „Da machst Du etwas ganz Feines mit Deiner Schirmherrschaft“, sagte der 78-Jährige zu Breitner. Er suche sich jeden Tag aus dem Katalog etwas aus. „Das Essen ist wunderbar. Am liebsten mag ich Pfannkuchen“, so Heinz K.

Eine weitere Station der Tour führte Breitner zu Barbara S., auch sie möchte anonym bleiben. Die 69-Jährige empfing den Ex-Bayern-Profi ebenfalls mit großer Freude. Sie ist geschieden und lebt allein. Wegen einer schweren Krankheit musste sie ihren Beruf als Zahnarzthelferin aufgeben. Viele Klinikaufenthalte folgten. Sie war auf einen Rollstuhl angewiesen. „Daraus habe ich mich wieder herausgekämpft“, erzählte die Geretsriederin von ihrem langen Leidensweg. Da ihr kochen schwerfallen würde, erleichtern ihr die Gerichte des Hilfsdienstes das Leben. Sie müsse nur eine Folie von dem Mittagsmenü abziehen und für ein paar Minuten in der Mikrowelle fertiggaren. „Für das Essen von den Maltesern hat sich mein Pflegedienst starkgemacht“, berichtete die 69-Jährige. Sie sei sehr zufrieden.

Malteser-Mahlzeitenpatenschaften helfen Senioren und Kranken

Paul Breitner ist überzeugt von dem Essen, das er als Schirmherr unterstützt. „Es schmeckt wie beim Wirt bei uns daheim“, wird er zitiert. Angesichts steigender Preise werben die Malteser für die Möglichkeit der Mahlzeitenpatenschaften. Beantragen kann sie jeder, der über 75 Jahre alt oder aufgrund von Krankheit oder Behinderung beeinträchtigt ist und zusätzlich eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: Er oder sie bezieht Sozialhilfe oder Grundsicherung oder hat einen Berechtigungsschein der Tafel oder eine Sozialcard. Oder aber nach Abzug der Miete bleiben weniger als 600 Euro monatlich zum Leben. sw

Info

Weitere Informationen gibt es über das zentrale Kundenbüro in Gräfelfing, telefonisch unter der Nummer 089/8 58 08 02 00 oder per E-Mail an die Adresse mahlzeitenpatenschaften.graefelfing@malteser.org.

