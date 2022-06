Geretsried: Pfarrer Dr. Theo Heckel heiratet zum zweiten Mal

Von: Doris Schmid

Dankbar für ihr spätes Liebesglück: Karin Schlich-Heckel und Pfarrer Dr. Theo Heckel. © privat

Der evangelische Pfarrer Dr. Theo Heckel hat zum zweiten Mal geheiratet. Die neue Frau an seiner Seite ist die Apothekerin Karin Schlich-Heckel.

Geretsried – Der 59-Jährige und die 56-Jährige kennen sich bereits seit ein paar Jahren. Bis aus ihrer Freundschaft Liebe wurde, dauerte es allerdings ein bisschen.

Kennengelernt hat sich das Paar im Fasching

Es war an einem Abend im Februar 2014. Heckel wollte eigentlich zum Konzert eines Freundes in der Kleinkunstbühne Hinterhalt. „Ich habe mich auf Rockmusik aus den 1970ern gefreut“, erzählt der Pfarrer im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor Ort stellte er entsetzt fest, dass er in eine Faschingsveranstaltung geraten war. „Und das, wo ich ein Faschingsmuffel bin“, erinnert sich der gebürtige Münchner. Eine „wilde Nudel“ habe ihm kurzerhand eine rote Nase und ein Herz auf die Wange gemalt, erzählt er und lacht. Wenige Minuten später fand er sich an einem Frauentisch wieder. Und an diesem Tisch saß als Hofnarr verkleidet Karin Schlich. Die beiden fanden sich sympathisch – das war der Beginn ihrer Freundschaft, die mit einer kurzen Unterbrechung seitdem besteht.

Für den Vater von vier Kindern waren die Zeiten damals nicht leicht: Seine Frau hatte sich von ihm getrennt. „Mit der Familie hätte ich auch meine Pfarrstelle in Geretsried verlieren können“, sagt der 59-Jährige ganz offen. Doch der Kirchenvorstand sprach ihm das Vertrauen aus, „und ich durfte bleiben“. Mit professioneller Hilfe und der Unterstützung von Freunden sei es ihm gelungen, wieder Fuß zu fassen.

Nach der Scheidung folgt der nächste Schicksalsschlag

Doch dann folgte 2017 der nächste Schicksalsschlag: Die Ärzte diagnostizierten eine lebensbedrohliche unheilbare Krankheit – Krebs. „Er war nicht operabel“, sagt Heckel. „Wie lange ich noch zu leben hatte, konnte mir keiner sagen.“ Dank Tabletten, die er seither einnimmt, verstärkt sich der Krebs nicht. „Es ist wie eine chronische Erkrankung, die ich habe“, erklärt er. Gott sei Dank habe er keine starken Nebenwirkungen. Zufall: Das Krebsmedikament hat Heckel zufolge ein Geretsrieder erforscht. Dank der Behandlung gelang es ihm, wieder neuen Lebensmut fassen.

Die Schwiegermama gibt ihren Segen

Dieses Leben wollte er von nun an mit Karin Schlich an seiner Seite teilen. Das sei ihm Ende 2018 klar geworden, gesteht der studierte Theologe und Philosoph. Doch für die Apothekerin, die zwar aus der katholischen Kirche ausgetreten war, aber aus einer religiös geprägten Familie stammt, war eine Beziehung mit einem – wenn auch evangelischen – Pfarrer anfangs nur schwer vorstellbar. 2019 beschlossen die beiden, es doch als Paar miteinander zu versuchen – und gingen damit nach eigenen Worten auch ganz offen um. Nach einem Jahr „Probezeit“ folgte der Heiratsantrag, und Heckel hielt bei der Mutter seiner Lebensgefährtin um die Hand an. Nachdem Renate Schlich ihren Segen gegeben hatte, stand einer Verlobung nichts mehr im Weg.

Vors Geretsrieder Standesamt traten die beiden am 3. Dezember des vergangenen Jahres nach den vorgezogenen Flitterwochen, die sie in Portugal verbracht hatten. Das Ja-Wort gaben sich der Pfarrer und die Apothekerin im kleinen Kreis. Vor dem Rathaus überraschten die Isartaler Adjuvanten die Frischvermählten mit einem Ständchen. „Die große Feier hatten wir für den 4. Dezember geplant“, blickt Schlich-Heckel zurück. „Aber die mussten wir aufgrund der Corona-Lage absagen.“ Das rauschende Hochzeitsfest mit rund 80 Gästen wurde im Mai dieses Jahres im Gemeindesaal nachgeholt. „Es haben alle getanzt“, erinnert sich die Pfarrersgattin und Mutter eines erwachsenen Sohnes. „Das war richtig klasse.“

Jetzt gibt’s kein g’schlampertes Verhältnis mehr.

Beide sind sehr glücklich darüber, noch einmal einen Partner gefunden und das auch offiziell besiegelt zu haben. „Jetzt gibt’s kein g’schlampertes Verhältnis mehr“, sagt Heckel und schmunzelt. Folgt auf die standesamtliche Vermählung auch eine kirchliche Hochzeit? Theoretisch ist eine zweite kirchliche Trauung in der protestantischen Kirche möglich. Der Pfarrer überlegt ein bisschen, bis er die Frage beantwortet. „Mal schauen“, sagt Heckel, während er der neuen Frau an seiner Seite tief in die Augen schaut.

