Geretsried: „PicksRaus“ schließt – Post plant neue Partnerfiliale

Die Deutsche Post will ihre Standorte in Geretsried erhalten.

Sudetenstraße

Nicht nur im Ortsteil Gartenberg gibt es Veränderungen bei der Deutschen Post. Auch an der Sudetenstraße orientiert man sich neu.

Geretsried – Nicht nur im Ortsteil Gartenberg gibt es Veränderungen bei der Deutschen Post. Auch an der Sudetenstraße orientiert man sich neu. Grund ist die Schließung der „PicksRaus“-Filiale.

Wie berichtet ist die Post am Prießnitzweg derzeit geschlossen. Nach sieben Jahren endete die Partnerschaft mit dem Betreiber; die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig. Damit die Gartenberger weiterhin in ihrem Ortsteil Briefe und Päckchen aufgeben können, will das Unternehmen am bisherigen Standort selbst eine Filiale eröffnen. „Wir streben den Februar an“, äußerte Nawrath sich gegenüber unserer Zeitung.

Post plant nahtlosen Übergang

Auf Nachfrage bestätigt der Sprecher auch, dass der Betreiber des Ladens „PicksRaus“ an der Sudetenstraße „uns zu Ende Mai gekündigt“ hat. Darin betreibt die Deutsche Post eine Partnerfiliale. Auch in diesem Ortsteil bemüht sich das Unternehmen um eine Lösung. „Wir sind aufgrund laufender, vielversprechender Gespräche sehr, sehr zuversichtlich, dass wir unweit des jetzigen Standorts zeitlich nahtlos eine neue Partnerfiliale einrichten können“, ergänzt Nawrath.

Im gesamten Bundesgebiet gibt es derzeit knapp 30 „PicksRaus“-Märkte. Der Geretsrieder Standort ist der südlichste. Die Idee: Restposten und Lagerüberhänge günstig an Endverbraucher abgeben.

