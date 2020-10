Geretsried: Pkw kracht gegen Kleinbus

Mehrere Personen wurden am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Geretsried verletzt. Ein Pkw war auf der B11 auf Höhe des Ortsteils Stein mit einem Kleinbus kollidiert.

Geretsried – Nach Angaben der Polizei war ein 39-Jähriger Geretsrieder gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto in Richtung Königsdorf unterwegs. Er wollte nach links auf die Richard-Wagner-Straße abbiegen und übersah dabei im Gegenverkehr einen Kleinbus, der mehrere Fahrgäste transportierte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Unfallverursacher mittelschwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Zwei der Fahrgäste verletzten sich leicht. Sie und die übrigen Insassen des Kleinbusses wurden ebenfalls zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße war in diesem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Geretsried leitete den Verkehr um. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 35 000 Euro geschätzt.

nej

