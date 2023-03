Geretsried plant Kunstmeile in der „Neuen Mitte“

Von: Susanne Weiß

Ein Kunstwerk zum Hinsetzen: Der Dialog von Ernst Grünwald auf dem Karl-Lederer-Platz ist bei Passanten beliebt. Davon überzeugte sich jüngst der Stadtratsausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport gemeinsam mit dem Kunstbeirat. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vom Museum übers Rathaus bis zur Petruskirche: Geretsried will seine Plastiken besser präsentieren. Für die Kunstmeile in der „Neuen Mitte“ gibt es viele Ideen.

Geretsried – Etwa 500 Meter sind es vom Museum der Stadt Geretsried bis zur evangelischen Petruskirche. So lang soll die Kunstmeile werden. Mit dem sterbenden Pferd von Hans Neumann, dem Dialog von Ernst Grünwald am Karl-Lederer-Platz und der Vaterunser-Säule von Otto Süßbauer an der Petruskirche säumen bereits ein paar Plastiken diesen Weg. Über die weitere Ausgestaltung machten sich am Dienstag der Stadtratsausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport gemeinsam mit dem Kunstbeirat Gedanken.



Kunstmeile soll sich durch „Neue Mitte“ in Geretsried ziehen

Beim Ortstermin ging es zunächst darum, sich die Lage anzusehen und erste Impulse zu geben. Entschieden hat das Gremium in seiner Sitzung noch nichts. Der Kunstbeirat wird mit Bürgermeister Michael Müller, Kulturreferent Hans Ketelhut (beide CSU) und Anita Zwicknagl vom Fachbereich Kultur und Archiv einen Beschlussvorschlag für den Ausschuss erarbeiten. Bis Juni müssten die Mittel für den nächsten Haushaltsplan angemeldet werden, gab der Rathauschef einen zeitlichen Rahmen vor.



Der Kunstbeirat, sozusagen ehrenamtliche Berater zum Thema Kunst im öffentlichen Raum im gesamten Stadtgebiet, besteht aus Galerist Albrecht Widmann, Künstler Ernst Grünwald und Kunstlehrer Gerhard Kühne. Das Trio startete seinen Rundgang mit den Ausschussmitgliedern am Museum. Da die Graslitzer Straße neu geordnet werden soll, wäre es auch möglich, den Vorplatz umzugestalten, erklärte Müller. Ein Stück weiter, an der Rückwand des Ratsstuben-Saals hängen ein Original-Blechschild mit der Aufschrift „Gott schütze und segne unsere Vaterstadt Graslitz und ihre Einwohner!“ und eine Infotafel. Dort wäre aber noch Platz. „Auch hier wäre noch eine Gestaltung möglich“, so Müller. Gleiches gilt für den Rathaus-Innenhof, ein Parkplatz. „Städtebaulich ist das eine unbefriedigende Lösung“, meinte der Bürgermeister. Das Areal wurde bespielt, als der Karl-Lederer-Platz für Bauarbeiten gesperrt war. „Hier könnte man Konzerte möglich machen.“

Vor dem Rathaus schmücken die Wasserträgerinnen von Wilhelm Srb-Schloßbauer den Bachlauf. „Sie sind gesetzt“, erläuterte Müller. Doch über die Einfahrtssituation und die Grünfläche könnte man sich Gedanken machen. Bis zur Petruskirche gibt es weiteren Raum für Möglichkeiten. Vor der Ladenzeile an der Buchhandlung Osiander steht bislang der Dialog, auf dem immer wieder gern Passanten Platz nehmen.



Gorilla könnte sich woanders hinsetzen

Vor das BGZ1 soll sich wieder der Gorilla von Hans Kastler setzen. Er ist im Besitz der Baugenossenschaft und wurde vor den Bauarbeiten an der Egerlandstraße in ein Schutzquartier gebracht. Exakt an seinen angestammten Platz wird er nicht zurückkommen, weil genau dort der breite Gehweg verläuft. Stadtbaurat Rainer Goldstein stellte einen Standort wenige Schritte weiter an der C&A-Ecke in den Raum. Da dort aber auch Wasser fließen soll, meinte Ernst Grünwald, dass in Anlehnung an die Wasserträgerinnen eine hochstehende Plastik besser passen würde.



Neben dem Gorilla hat die Stadt bereits weitere Objekte auf Lager, die in die Öffentlichkeit wollen. Hintergrund ist die Idee, dass der Kunstpreis immer von einem Künstler aus der Region gestaltet wird und diese Skulptur auch als großes Modell angeschafft wird. Das sind der Geher von Otto Süßbauer und Harlekin von Hans Kastler. Außerdem hat die Stadt mit der Heimat eine Holzarbeit von der Geretsriederin Emma Müssig gekauft. Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) regte ein Podest an, auf dem man wechselnde Skulpturen ausstellen könnte. Kulturreferent Hans Ketelhut könnte sich ein Gemälde am Aufzug aus der Tiefgarage vorstellen. Die Glasfront schmückt aktuell lediglich ein 1860-Sticker.



Ergänzungen zu den vorhandenen Plastiken seien möglich, beantwortete Müller eine entsprechende Frage von Albrecht Widmann. Der Galerist würde sich wünschen, den Jüngling von der Kreuzung Am Stern zu holen. Es handelt sich um eine Nachbildung einer Plastik von Srb-Schloßbauer aus Bronze. Widmann missfällt der Standort an der Straße. „Irgendwo ist er unser Vater der Bildhauerei in Geretsried.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.



Werke im Rathaus brauchen Ordnung

Als weitere mögliche Stellen für Kunst führte Müller die Gruppe vor die Ladenzeile mit der Hypo-Vereinsbank und den provisorischen Parkplatz vor der Petruskirche. Er soll demnächst zurückgebaut werden, da die erweiterte Tiefgarage im Zentrum fertig ist. „Über die Frage zur Gestaltung des Areals tauschen wir uns eng mit der Kirchengemeinde aus“, so der Bürgermeister.



Auch für das Innere des Rathauses würde sich Müller ein Konzept wünschen. Hier ist ebenfalls Kunst zu sehen, allerdings zur Zeit eher „im Stile eines Möbellagers“, scherzte er. Müller könnte sich verschiedene Themenbereiche vorstellen, etwa einen Besprechungsraum mit wertiger Kunst aus der Partnerstadt Chamalières und eine kleinere Kunstmeile mit den handgroßen Werken Kastlers, die die Stadt besitzt. „Geretsried kann nicht durch eine historische Altstadt punkten, aber es lohnt sich, hier durchzuspazieren“, so Müller über das Ziel der Kunstmeile. Die Stadt wolle Kunst erlebbar machen und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger steigern.

sw

