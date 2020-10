Polizei gelingt Schlag gegen die Drogenszene

Ein Schlag gegen die örtliche Drogenszene ist der Polizei gelungen. Zwei mutmaßliche Dealer aus Geretsried wurden festgenommen. Einer von ihnen sitzt nun in Haft.

Geretsried – Seit mehreren Monaten, so berichtet der stellvertretende Dienststellenleiter Emanuel Luferseder, führt die Polizeiinspektion (PI) Geretsried Ermittlungen gegen einen 22-jährigen Geretsrieder, der derzeit in Bad Tölz wohnhaft ist. Mit Unterstützung von Beamten der PI Bad Tölz und der Operativen Ergänzungsdienste Weilheim wurden kürzlich die Wohnung des Verdächtigen sowie ein weiteres Anwesen durchsucht. Dabei stellten die Polizisten laut Luferseder „eine nicht geringe Menge Marihuana und Kokain“ sowie eine vierstellige Bargeldsumme sicher, die mutmaßlich aus Rauschgiftgeschäften stammt.

Auch die Lebensgefährtin wurde festgenommen

Der Geretsrieder wurde aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls festgenommen und in eine Jusitzvollzugsanstalt eingeliefert. Weil auch gegen die Lebensgefährtin des jungen Mannes der Verdacht einer Beteiligung bestand, wurde sie ebenfalls festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der zweite Ermittlungserfolg gelang vor gut zwei Wochen. Am 23. September wurde ein 16-Jähriger aus Bad Tölz im Stadtgebiet von Geretsried einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten bei dem Jugendlichen 50 Gramm Marihuana. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in diesem Fall, so Luferseder, führten wiederum zu einem 21-jährigen Geretsrieder. Er wurde tags darauf ebenfalls festgenommen und zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige verantworten.

