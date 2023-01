Postfiliale schließt: Pressesprecher kündigt Lösung an

Von: Doris Schmid

Schreibwaren, Bürobedarf, Briefe und Päckchen: Seit 2009 gibt es am Prießnitzweg eine Post-Filiale. © sh/Archiv

Die Partnerfiliale der Deutschen Post am Prießnitzweg öffnete diese Woche zum letzten Mal. Stehen die Gartenberger im neuen Jahr ohne eigene Post da?

Geretsried – Die Partnerfiliale der Deutschen Post am Prießnitzweg öffnete diese Woche zum letzten Mal ihre Pforten. Stehen die Gartenberger im neuen Jahr ohne eigene Post da? Laut Pressesprecher Dieter Nawrath soll es eine Lösung geben.

Geretsried: Postfiliale in Gartenberg geschlossen - Deutsche Post sucht Nachfolger

Die Post im Ortsteil Gartenberg befand sich viele Jahre an der Egerlandstraße und zog 2009 an den Prießnitzweg um. Nach einem Betreiberwechsel 2014 schloss die Filiale im Dezember 2015 mitten im Weihnachtsgeschäft völlig überraschend. Der Konzern hatte dem Betreiber damals kurzfristig „das Ende der Zusammenarbeit“ verkündet. Zu den Gründen wollte sich die Post nicht äußern. Wenige Tage später konnten die Postkunden aufatmen: Die Filiale öffnete mit einem neuen Betreiber wieder. Nach sieben Jahren endete die Partnerschaft nun.

Die Post bemühte sich, in Geretsried einen Nachfolger zu finden. „Leider waren wir bei der Suche bis jetzt erfolglos“, räumt Sprecher Nawrath ein. Doch die Suche läuft weiter: Man freue sich weiterhin über Bewerbungen. Parallel dazu will der Konzern selbst aktiv werden. Damit die Gartenberger weiterhin in ihrem Ortsteil Briefe und Päckchen aufgeben können, will die Deutsche Post am bisherigen Standort selbst eine Filiale eröffnen. „Wir streben den Februar an“, kündigt Nawrath an. „Hierzu sind wir aktuell auf Personalsuche.“ nej

