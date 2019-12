Provisorischer Parkplatz eröffnet

Ein provisorischer Parkplatz an der Petruskirche soll ab sofort die von der Großbaustelle betroffene Innenstadt entlasten.

Geretsried – Teils chaotische Zustände herrschten vergangene Woche im Geretsrieder Stadtzentrum. An der Egerlandstraße hat die Baugenossenschaft wie berichtet mit dem Abbruch der Häuser 58 bis 74 begonnen. Dadurch fielen bereits öffentliche Parkplätze weg, und die geplanten Ersatzparkplätze der Stadt standen noch nicht zur Verfügung. Abhilfe soll ein provisorischer Parkplatz an der Petruskirche. Er soll ab diesem Montag nutzbar sein, heißt es aus dem Rathaus. Aufgrund der bestehenden Bäume und deren Wurzelwerk konnten demnach allerdings statt den ursprünglich geplanten 25 Stellplätzen leider „nur“ 20 Stellplätze realisiert werden. Die gewohnte Wiese an der Petruskirche wird nach der Bauzeit zur Zentrumsgestaltung wiederhergestellt. Darüber hinaus entsteht eine zusätzliche Gasse mit zwei gegenüberliegenden Stellplatzreihen auf der Böhmwiese. Während der Bauarbeiten dort steht nur eine von zwei Gassen zur Verfügung. Zwei Gassen sollen laut Stadt ab dieser Woche zur Verfügung stehen. Im Anschluss wird der zuletzt noch geöffnete Bereich gesperrt und ertüchtigt. Ab Donnerstag ist außerdem die neue Tiefgarage am Karl-Lederer-Platz befahrbar.

sw

Lesen Sie auch: Neue Mitte in Geretsried: So soll der Karl-Lederer-Platz nächstes Jahr aussehen

Planungen für Neubau im Zentrum laufen: Sparkasse will 2020 abreißen