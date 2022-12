Jugendrat plant Pumptrack auf der Böhmwiese

Teilen

So könnte es auch in Geretsried aussehen: Kinder und Jugendliche auf dem Pumptrack im Freizeitsportpark in Uffing am Staffelsee. © AM

Der Jugendrat will die Geretsrieder Stadträte von einem neuen Projekt überzeugen. Auf der Böhmwiese soll ein Pumptrack entstehen.

Geretsried – Schon während des Wahlkampfs setzte sich Jugendrat Jonathan Kübler für die Erneuerung des Dirtparks auf der Böhmwiese in Geretsried ein. Mittlerweile steht fest, dass der jetzige Parcours für BMX-Fahrräder und Mountainbikes nicht wiederhergestellt, sondern dass an seiner Stelle ein Pumptrack gebaut werden soll. Das ist ein Rundkurs, der mit Wellen, Kurven und Sprüngen versehen ist.

Geretsried: Pumptrack auf der Böhmwiese soll Dirtpark ersetzen

Anlagen aus Beton können auch mit Skateboards, Rollern und Inline-Skates genutzt werden. Wie genau der Pumptrack aussehen könnte, will Kübler in einer der nächsten Sitzungen dem Stadtrat erklären. Der Gymnasiast erarbeitet gerade eine Präsentation. Gemeinsam mit der stellvertretenden Jugendrats-Sprecherin Sabrina Lorenz will er sich für den Wunsch vieler Jugendlicher starkmachen. Der Stadtrat müsste für den Bau den Bebauungsplan für das Gelände neben dem Pfadfinderheim ändern. Für die Freizeiteinrichtung kann die Stadt Fördermittel beantragen.

Jugendrat will Stadträte von einem neuen Projekt überzeugen

Die Jugendräte machten sich in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr Gedanken, wie sie die Stadträte von ihrem Anliegen überzeugen können. Sie wollen die Fraktionssprecher aller Parteien und Gruppierungen vor der Entscheidung ansprechen oder anschreiben. „Wir sollten gut auf kritische Fragen vorbereitet sein“, sagte Sprecherin Isabella Schrills. Diese könnten etwa die Nutzer betreffen. Jonathan Kübler hat dazu eine Umfrage unter 14- bis 20-Jährigen durchgeführt. Er hat zudem recherchiert, dass Unterhalt und Haftung bei einem Pumptrack einfacher zu handhaben sind als bei einem Dirtpark. Die Herstellungskosten für die Bahn dürften bei rund 100.000 Euro liegen. tal

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.