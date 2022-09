Geretsried: Querungshilfe an Staatsstraße 2369 wird ab Herbst gebaut

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Schranken und Stopp-Schilder sollen derzeit die Staatsstraße kreuzenden Radfahrer zu allergrößter Aufmerksamkeit bewegen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Herbst errichtet das Staatliche Bauamt die von vielen geforderte und ersehnte Querungshilfe an der Tattenkofener Straße.

Geretsried – Die Erstattung bereits gezahlter Gelder für Straßenkontrollfahrten an die Länder macht es möglich: Im Herbst errichtet das Staatliche Bauamt die von vielen geforderte und ersehnte Querungshilfe an der Tattenkofener Straße. Der Hintergrund: Wegen des unerwarteten Geldsegens seitens des Bundes kann die Weilheimer Behörde einige anstehende Projekte früher als geplant realisieren. Das Bauamt bekam rund neun Millionen zugeschlagen, 300.000 Euro davon werden in den Übergang für Radfahrer und Fußgänger an der Staatsstraße 2369 auf Höhe des Breslauer Wegs fließen.

Vor fast genau einem Jahr waren an dieser Stelle nach einem schweren Unfall Rettungskräfte im Einsatz. Eine Autofahrerin aus Wolfratshausen war am frühen Nachmittag von der Tattenkofener Brücke aus kommend in Richtung B11 unterwegs. Als eine Radfahrerin vor ihr die Straße queren wollte, bremste sie ab. Der Motorradfahrer hinter ihr setzte zum Überholen an – und kollidierte mit der Radlerin. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, die Radfahrerin starb zwei Monate später an den Folgen.

Online-Petition unterschreiben 2337 Menschen

Die Rufe nach mehr Sicherheit wurden in der Folge immer lauter. Eine Online-Petition, die eine Wolfratshauserin initiiert hatte, unterschrieben innerhalb kürzester Zeit 2337 Menschen. Denn dort, Höhe des Breslauer Wegs auf der einen, und des Zehnerhüttenweges auf der anderen Seite, kreuzen sich mit der Staatsstraße 2369 zwei überregionale, stark frequentierte Routen: zum einen der Radweg von und nach Bad Tölz, zum anderen die Via Tyrolensis, der zugleich ein Abschnitt des Fernradweges München-Venedig ist.

Den Bau einer Unterführung hatte man aus Kostengründen verworfen, da an dieser Stelle der Grundwasserspiegel sehr hoch ist. Bürgermeister Michael Müller schlug als Sofortmaßnahme ein Tempolimit auf 60 Kilometer in der Stunde sowie ein Überholverbot vor. Ebenso im Gespräch war eine Druckknopfampel.

Allerdings, so hieß es damals aus dem Staatlichen Bauamt, „sind die Kriterien für eine Unfallhäufung im Betrachtungszeitraum von drei Jahren nicht gegeben“. Nur das wäre Voraussetzung, um handeln zu können. Der letzte Unfall mit Verletzten, wie Martin Herda, zuständiger Abteilungsleiter für den Straßenbau im Bereich Bad Tölz-Wolfratshausen recherchierte, ereignete sich im Jahr 2014, mit einem tödlichen Ausgang 2009.

Hinweise und Tempolimit an der Staatsstraße 2369. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dennoch trafen sich die Mitglieder der Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Polizei und der Unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt, dem Staatlichen Bauamt sowie dem Geretsrieder Bürgermeister vor Ort. Das Ergebnis der Besichtigung: Die Behörde ordnete ein Überholverbot in diesem Teilbereich als Sofortmaßnahme an. Auf längere Sicht soll eine Verkehrsinsel gebaut werden – für die die Straße allerdings sowohl auf Seite des Zehnerhüttenwegs als auch der Seite des Breslauer Wegs um jeweils 2,25 Meter verbreitert werden muss. „Die Aufstellungsfläche soll so groß sein“, betont Herda, „dass ein Fahrrad mit Kinderanhänger hier quer stehen kann.“ Sorgen bereitete zunächst der Zehnerhüttenweg, der an das Naturschutzgebiet grenzt. „Hier haben wir mit der Schaffung von Ausgleichsflächen eine Lösung gefunden“, sagt der Behördenchef.

Michael Müller begrüßt es außerordentlich, dass nun eine schnelle Realisierung in greifbare Nähe gerückt ist. „Wir hatten uns im Stadtrat bereits überlegt, ob wir die Maßnahme vorfinanzieren werden.“ Doch das sei ja nun vom Tisch. Der Geretsrieder Bürgermeister freut sich, „dass es losgeht“.

Im Oktober soll mit dem Bau begonnen werden

Das Bauamt ist gerade dabei, das Projekt auf die Vergabeplattform zu bringen und den Prozess in die Wege zu leiten. „Das wird etwa drei bis vier Wochen dauern“, rechnet Herda vor. „Ich denke, dass wir dann Anfang bis Mitte Oktober beginnen werden.“ Herda rechnet mit einer Bauzeit von vier Wochen – „natürlich ist das aber von der Wetterlage abhängig“.

