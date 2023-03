Geretsried: Radfahrer verursacht Unfall - dann fährt er davon

Von: Dominik Stallein

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei Gelting muss eine Autofahrerin ausweichen, weil ein Radfahrer auf der Straße fährt. Die Wolfratshauserin trifft dabei einen Leitpfosten. Der Radler braust ab.

Geretsried: Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 22 bei Gelting zu einem Unfall. Gegen 16:45 Uhr war eine 51-jährige Wolfratshauserin mit ihrem Auto dort - in nördliche Richtung - unterwegs. Von links fuhr ein Radfahrer aus Richtung der Ziegelei auf die Straße, die Autofahrerin musste ausweichen. Sie lenkte ihr Auto rechts neben die Straße und streifte dabei einen Leitpfosten. Der laut Zeugenbeschreibung leicht untersetzte, etwa 70-jährige Radfahrer nannte jedoch seine Personalien nicht und fuhr dann einfach weiter. Später stellte die Pkw Fahrerin auch noch einen Schaden vorne links an ihrem Auto fest. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2000 Euro. +

Die Polizei Geretsried bittet um sachdienliche Zeugenangaben zu dem gesuchten Radfahrer unter 08171/93510.