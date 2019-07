Rathaus zeigt anrührende Bilder von Heimbewohnern

Das Zeichnen und Malen hat für die Bewohner der drei Heime in Geretsried große Bedeutung. Jetzt kann man im Rathaus Bilder sehen.

Geretsried – „Drei Häuser – ein Anliegen“ heißt eine Bilderausstellung, die derzeit im Foyer des Rathauses zu sehen ist. Die drei Häuser sind das Seniorenheim Schwaigwall, das Pflegeheim Sankt Ursula und die sozialtherapeutische Einrichtung Haus Gartenberg für chronisch psychisch kranke Menschen. Das gemeinsame Anliegen ist es, die Kluft zwischen der Welt in den Heimen und der Welt draußen zu überwinden, indem die Bewohner ihre Werke öffentlich präsentieren.

Bilder zeigen Erinnerungen, Stimmungen, Gefühle

„Es scheint eine eiserne Tür zwischen den beiden Welten zu geben, die wir aufstoßen möchten“, drückte es Eva Buchner kürzlich bei der Vernissage aus. Die Altenheimseelsorgerin im Dekanat Wolfratshausen malt und zeichnet seit fünf Jahren mit Bewohnern von Senioreneinrichtungen. Mit „Stimmungen, Erinnerungen, Gefühle“ ist die kleine Ausstellung überschrieben.

Die Bilder sind so unterschiedlich wie ihre Schöpfer. Zu sehen sind zarte Blumengemälde in Wasserfarben, detailverliebte Bleistiftskizzen, abstrakte Muster und Formen, naiv anmutende Szenen von Menschen, Landschaften und Tieren sowie von berühmten Künstlern inspirierte Werke wie ein liegendes Pferd im Stil von Franz Marc. Ein Bewohner malte sich und seinen Hund beim Spaziergang auf einer Wiese, eine Frau stellte die Rosen an ihrer Mauer im Garten dar. „Ich erlebe in den kreativen Stunden oft die Sehnsucht der Menschen nach dem, was sie zurücklassen mussten“, sagt Buchner. Für Menschen, die nicht mehr sprechen könnten, sei die Kunst zudem eine Möglichkeit, sich auszudrücken.

Nach den drei Einrichtungen sortiert füllen die Bilder die Stellwände im Rathaus-Foyer aus. Es sei ein Ort der Begegnung, sagte Kulturamtsleiterin Anita Zwicknagl, die die Ausstellung mit Buchner vorbereitete. Viele Rathausbesucher würden vorbeikommen, und vielleicht regten die Bilder zum Gespräch an, zumindest zum Nachdenken, so Zwicknagl. Der Chor von Sankt Ursula, er trifft sich einmal in der Woche zum Singen, begleitete die stimmungsvolle Vernissage musikalisch. Tanja Lühr