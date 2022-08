Rathausumbau schreitet voran: Retro-Fliesen müssen weichen

Von: Susanne Weiß

Den Charme der Vergangenheit versprüht das WC im Dachgeschoss des Rathauses. © Sabine Hermsdorf-hiss

Der Rathausumbau in Geretsried schreitet voran. Bald wird das WC am Sitzungssaal modernisiert und umgebaut. Es entstehen neue Büros.

Geretsried – Im Dachgeschoss des Rathauses befindet sich ein Relikt aus längst vergangenen Tagen. Die Fliesen in den WCs am großen Sitzungssaal dürften aus den 1970/1980er-Jahren stammen. Der Sanitärbereich soll demnächst im Zuge des Rathausumbaus erneuert werden. Er sei in die Jahre gekommen, so Bürgermeister Michael Müller.

Die Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes in Geretsried läuft bereits seit geraumer Zeit. Ziel ist, die Brandschutzauflagen zu erfüllen, die Gänge aufzuräumen und zusätzliche Büros zu schaffen. Inzwischen seien fast alle Brandschutztüren im Flurbereich gesetzt worden, berichtete Janina Kleiber vom Bauamt in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause. „Im Empfangsbereich ist jetzt Platz für zwei Arbeitsplätze.“

Neue Büros in ehemaliger Hausmeisterwohnung und unterm Dach

Die ehemalige Hausmeisterwohnung über den Ratsstuben wurde umgestaltet, damit der Fachbereich IT dorthin umziehen könne, so Kleiber. Dort befinden sich nun sieben Arbeitsplätze in vier Büroräumen. „Es fehlen noch zwei Fenster und ein Durchbruch zum Treppenhaus, das war in der Kürze der Zeit aber nicht möglich.“ Denn: Die IT musste das Dachgeschoss räumen, da dort die nächsten Arbeiten anstehen. Das Dach muss erneuert werden.

Der Stadtrat hatte sich dafür ausgesprochen, bei der Gelegenheit das Dach anzuheben und Gauben einzubauen, damit dort Platz für zusätzliche Schreibtische entsteht. „Wir haben die Baugenehmigung bekommen“, so Kleiber. Allerdings sei der Denkmalschutz nicht mit der Erhöhung des Kniestocks einverstanden. Nun habe man umplanen müssen, um dennoch ausreichend Arbeitsplätze unterzubekommen. Der Stadtrat stimmte bei einer Gegenstimme (Arthur Wolfseher, SPD) den Plan zu.

Rathausumbau in Geretsried: Rochade im gesamten Gebäude

Der sieht nun statt zwei Großraumbüros eine Mischung aus Groß- und Einzelbüros vor, wobei der Umgriff auf den Bereich der ehemaligen IT erweitert wurde. „So würden wir alle Arbeitsplätze unterbekommen.“ Nutzen soll die neuen Räume ab Frühjahr 2023 das Bau- und Umweltamt, das bislang im Erdgeschoss zu finden ist. Das ermöglicht eine Rochade im gesamten Gebäude. So soll das Ordnungsamt ins jetzige Bauamt ziehen. Im Seitenflügel des Erdgeschosses sollen außerdem die Abteilungsleitung des Bürgeramts, die Wirtschaftsförderung und der Personalrat unterkommen. Das wiederum sorge für Kapazitäten im Einwohnermeldeamt und Standesamt.

Auch im Obergeschoss bleibt kein Stein auf dem anderen. Dort soll die Pressestelle einen zusätzlichen Raum bekommen, und der Besprechungstisch aus dem Bürgermeisterbüro wandert in ein separates Zimmer. „Es kann dann auch für Fraktionssitzungen und im Tagesbetrieb genutzt werden“, erläuterte der Rathauschef. Zudem müsse der Kopierer aus dem Wartebereich geschafft werden – schon aus Datenschutzgründen.

Eine Etage darüber, vor dem Sitzungssaal, will die Verwaltung ebenfalls am Erscheinungsbild arbeiten. Laut Kleiber gibt es die Idee, die Sanitärräume – WCs für Damen und Herren – zu verkleinern und zu erneuern. „Dann hätten wir einen größeren Empfangsbereich.“ Gewünscht wären eine „vernünftige Garderobe“ und eine Teeküche. Architekt Klaus Kehrbaum habe zudem eine Scheibe vorgeschlagen, um den dahinterliegenden Glockenturm zu zeigen. Die einzige Dusche im Rathaus befindet sich übrigens in besagter Damentoilette. Das sei nicht ganz optimal. Kleiber: „Wir überlegen, sie in die Behindertentoilette im Erdgeschoss zu verlegen.“ sw

