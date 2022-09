Nachtbar: Weiblicher Gast schlägt Kontrahentin nieder

Von: Volker Ufertinger

Zu einer Rauferei in einer Nachtbar musste die Geretsrieder Polizei am Samstagmorgen ausrücken. © Daniel Karmann/dpa

Der Streit hatte schon den ganzen Abend über geschwelt. Doch Samstagnacht gegen 5 Uhr eskalierte die Lage in einer Nachtbar an der Lausitzer Straße.

Geretsried - Unter dem Einfluss von reichlich Alkohol kam es in der Nacht auf Samstag in einem Nachtlokal an der Lausitzer Straße zu einer Auseinandersetzung unter Frauen. Wie die Inspektion mitteilt, eskaliert die Lage kurz vor 5 Uhr morgens. Schon den ganzen Abend über hatte ein Pärchen aus Geretsried Ärger mit einem bislang noch unbekannten, männlichen Gast des Lokales. Als das Pärchen seine weibliche Begleiterin anrempelte, verlor der die Fassung.

Der Unbekannte forderte sein männliches Gegenüber auf, mit ihm vor das Lokal zu kommen. „Wer nun davon ausgeht, dass die beiden männlichen Gäste Handgreiflichkeiten austauschten, täuscht sich“, schreibt die Polizei. „Während die männlichen Kontrahenten auf dem Weg waren, schlug eine der weibliche Gäste mehrfach auf ihr Gegenüber ein und verschwand sodann mit ihrem Begleiter aus dem Lokal in unbekannte Richtung.“ Die Ermittlungen dauern an. Die Geschädigte erlitt eine blutende Nase und wurde mit dem Rettungswagen in die Kreisklinik gebracht.

