Geretsried: Razzia in Testzentrum

Von: Susanne Weiß

Ein Großaufgebot an Polizisten war am Mittwochmorgen am Karl-Lederer-Platz im Einsatz (Symbolfoto). © Archiv

Zig Polizisten waren am Mittwochmorgen am Karl-Lederer-Platz im Einsatz. Das Präsidium bestätigt „kriminalpolizeiliche Ermittlungen“ im dortigen Testzentrum.

Geretsried - Ein Großaufgebot an Polizisten war am Mittwochmorgen am Karl-Lederer-Platz in Geretsried im Einsatz. Im dortigen Testzentrum wurden „kriminalpolizeiliche Ermittlungen“ durchgeführt, erklärt Alexander Huber von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage unserer Zeitung. Da diese andauern, könne er nicht mehr dazu sagen. Aber „es ist nicht für die Bevölkerung gefährlich“, so Huber.

Die Qualität des Testzentrums könne die Polizei nicht beurteilen, da sie nicht Aufsichtsbehörde ist. Das Landratsamt äußert sich mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht dazu. An der Teststation informierte am Mittwoch ein Schild darüber, dass diese „vorübergehend geschlossen“ sei. Der Betreiber war bis Redaktionsschluss telefonisch nicht erreichbar.

sw

