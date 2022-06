Realschule sagt Cybermobbing mit Präventionsarbeit den Kampf an

Jugendliche sind stark von Cybermobbing betroffen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance

Cybermobbing ist unter Kindern und Jugendlichen nach wie vor ein großes Thema. Mit einer Aktionswoche macht die Realschule Eltern und Schüler darauf aufmerksam.

Geretsried – Ein Schüler wird im Klassenchat immer wieder blöd angemacht, eine Schülerin erhält gemeine Kommentare zu einem Foto, das sie auf Instagram gepostet hat; eine andere hat ein peinliches Snapchat-Video an eine Freundin verschickt, über das plötzlich die halbe Schule lacht. „Cybermobbing ist nach wie vor ein großes Thema“, sagt Schulpsychologe Florian Geißler. Seit einigen Jahren leistet die Realschule Geretsried deshalb Präventionsarbeit in Form eines Theaterstücks und eines anschließenden Workshops.

Die Mitglieder des Ensembles „Eukitea“ aus Diedorf bei Augsburg führten kürzlich für die sechsten Klassen das Stück „I like you“ auf, in dem es genau um die oben beschriebenen Probleme geht. Zusätzlich luden Konrektor Markus Kugler und Florian Geißler die Eltern zu einem Diskussionsabend ein.

Konflikte werden sehr häufig über die sozialen Medien ausgetragen

„Die Pubertät ist einfach geprägt von Konflikten“, sagt der Schulpsychologe. Doch während diese früher direkt ausgetragen worden seien, laufe heute sehr viel über die sozialen Medien. Bei der schriftlichen Kommunikation könnten da schnell Missverständnisse entstehen, wenn zum Beispiel ein Smiley falsch interpretiert werde. Aus scheinbar nichtigem Anlass entwickle sich manchmal eine ungute Dynamik. „Wendet ein Schüler sich an mich, weil er sich beleidigt oder gemobbt fühlt, sammle ich immer erst alle Informationen. Die Vorgeschichte ist wichtig“, sagt Geißler.

Sind die Verletzungen noch nicht gravierend, versucht er, die Beteiligten an einen Tisch zu holen. Bei massiveren Konflikten hat es sich bewährt, für die Gemobbten Helfergruppen einzurichten, also Unterstützer innerhalb der Klasse zu suchen. Die Hilfsbereitschaft ist oft sehr groß. Hört der Täter trotzdem nicht auf, gibt es Sanktionen von Seiten der Schule. In seltenen Fälle muss die Polizei eingeschaltet werden.

Klassenchats sind keine Einrichtung der Schule

Florian Geißler betont, dass die sogenannten Klassenchats keine Einrichtung der Schule seien. Die Eltern sollten einen Blick darauf haben, was ihre Kinder dort treiben, besonders wenn sie jünger sind. WhatsApp ist offiziell erst ab 16 Jahren zugelassen. Es braucht Fingerspitzengefühl, um die Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle zu halten. Verhalte ein Kind sich auffällig – traurig, antriebslos, zurückgezogen –, sollten die Eltern vorsichtig das Gespräch suchen, sagt Geißler: „Fast alle Kinder und Jugendlichen wollen reden.“

In der Schule können sich Opfer wie Täter an die Klassleitung, den Schulpsychologen, den Vertrauenslehrer und die Schulsozialarbeiterin wenden. „Es gibt also zahlreiche Ansprechpartner, die selbstverständlich der Schweigepflicht unterliegen“, sagt Geißler. Er hat den Eindruck, seit es Präventionsangebote wie das Theaterstück gebe, habe Cybermobbing abgenommen.

Tanja Lühr

