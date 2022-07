„In Euch steckt große Kraft“: Realschule Geretsried verabschiedet 100 Absolventen

Von: Volker Ufertinger

Feierliche Stimmung: 100 Absolventen feierten in der neuen Turnhalle mit Eltern und Lehrern ihren Abschluss. © Hermsdorf-Hiss

Es ist eine beachtliche Leistung: 21 von 100 Absolventen der Realschule Geretsried erzielten einen Schnitt unter 2,0. Aber Noten sind bekanntlich nicht alles.

Geretsried – Die neue Turnhalle des Schulzentrums war am Freitag mit bunten Blumen aus Pappkarton geschmückt. Der feierliche Anlass: Die Realschule verabschiedete 100 Absolventinnen und Absolventen. Schulleiterin Christine Venus-Michel fand den Rahmen sehr gelungen und fühlte sich „wie eingebettet in eine Blumenwiese“. Hier fühlten sich alle wohl, die erleichterten Schüler, die stolzen Eltern, die vielen Lehrer, der Elternbeirat, der Förderverein Real Plus, sprich: die ganze Schulfamilie.

Venus-Michel brachte in ihrer Ansprache die Hoffnung zum Ausdruck, den jungen Menschen „genug Zeit und Raum gegeben zu haben, um die Persönlichkeiten zu werden, die Sie heute sind“. Sie appellierte an die Schüler, Vertrauen in sich selbst zu haben und nicht unbedingt den vielen Ratschlägen zu folgen, die in dieser Phase auf sie einprasseln. „Ihr seid auf dem Weg zu einer neuen Freiheit“, erklärte sie. „Aber Freiheit bedeutet auch immer Verantwortung.“

Den Ernst des Lebens kennen die Schüler schon

Landrat Josef Niedermaier, der sich per Video-Botschaft meldete, fand, dass die Absolventen den Ernst des Lebens, der angeblich mit dem Schulabschluss beginnt, längst kennen gelernt haben – in der Pandemie. „Das war extrem schwierig, und da ist auch nicht alles gut gelaufen, so ehrlich muss man sein.“

Der Landrat lenkte den Blick auf die großen Zusammenhänge, etwa auf den Frieden und die Demokratie, die derzeit so gefährdet sind. Beides sei nichts selbstverständlich. „Ich bitte Euch, gestaltet mit Eurer jugendlichen Begeisterung und Euren Ideen diese Gesellschaft.“ Er freute sich mit den Absolventen über „das schöne Gefühl im Magen, etwas Großes geschafft zu haben“.

Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank, einst selbst Schülerin an der Realschule, gratulierte im Namen der Stadt. Geretsried sei ein gutes Beispiel, wozu Menschen im besten Sinn in der Lage sind. Denn: Die Stadt ist „mit voller Energie aus dem Nichts aufgebaut“ worden. „Diese Kraft steckt auch in Euch.“ Annette Erhardt, Stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, bescheinigte der „Generation Z“, sich die Welt mit den Mitteln des Internets auf neue Weise zu erschließen. „Hütet diese Gabe.“

Deutlich wird: Es geht nicht nur um Noten

Was in den Absolventen steckt, wurde mehr als einmal deutlich. Wie sich bei der Notenbekanntgabe zeigte, schafften 21 Schüler einen Schnitt unter 2,0. Genauso imponierten die musikalischen Einlagen mit Sängerin Cindy Torpai von der 10a. Auch das ehrenamtliche Engagement als Tutoren, im Chor, als Sanitäter und bei der Schulentwicklung war beachtlich. Und Schülersprecher Tim Wagner hielt eine geistreiche Abschlussrede, in der er vor allem auf die Lerninseln einging, die vor einigen Jahren den Frontalunterricht ersetzten und an die sich alle erst einmal gewöhnen mussten.

